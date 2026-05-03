Khách quốc tế đến Huế tăng mạnh dịp lễ 30/4-1/5

Du khách đến Huế luôn lựa chọn điểm đến đền chùa, du lịch tâm linh, tĩnh lặng - là những sản phẩm du lịch tạo xu hướng của Huế.

Trong đó, khách quốc tế đạt 164.000 lượt, tăng 129%; khách nội địa đạt 446.000 lượt, tăng 59,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ du lịch dịp lễ này của thành phố đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2025; công suất bình quân phòng các cơ sở lưu trú đạt 99%. Đáng chú ý, ngày 1/5, doanh thu từ bán vé tại các điểm di tích ở Huế đạt hơn 4,2 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, tính trong một ngày.

Trước đó, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, thành phố Huế cũng ghi nhận lượng khách du lịch đến tham quan tăng mạnh với 395.000 lượt (cùng kỳ năm 2025 đón khoảng 109.000 lượt khách). Trong đó, khách quốc tế ước đạt 98.700 lượt, còn lại là khách nội địa; doanh thu từ du lịch dịp này đạt 958 tỷ đồng, công suất bình quân phòng các khách sạn đạt trên 90%.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, lượng khách đến Huế đạt trên 2,6 triệu lượt, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,13 triệu lượt, tăng 27,7%; khách nội địa đạt trên 1,53 triệu lượt, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ du lịch 4 tháng đầu năm 2026 của thành phố đạt trên 6.234 tỷ đồng, tăng 70,5% so với cùng kỳ năm 2025.

4 tháng đầu năm, lượng du khách đến Huế tăng cao kỷ lục.

Thời gian gần đây, thành phố Huế triển khai nhiều sản phẩm du lịch mới để thu hút và níu chân du khách. Điển hình là Đại Nội Huế mở cửa về đêm miễn vé với Chương trình “Hoàng cung huyền ảo”, diễn ra các tối 25 - 28/4. Được dàn dựng công phu, Chương trình “Hoàng cung huyền ảo” tái hiện sinh động không gian Hoàng cung về đêm, thông qua chuỗi hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc. Mở đầu chương trình là Lễ Đổi gác tại Ngọ Môn, kết hợp hiệu ứng khai hỏa thần công, đánh dấu thời khắc mở cửa Hoàng cung. Cũng tại chương trình, du khách được bước vào không gian ánh sáng huyền ảo với hệ thống đuốc thắp sáng, trình diễn 3D mapping họa tiết cung đình ở cầu Trung Đạo. Tiếp đến là màn múa đèn lồng của các cung nữ, tạo nên hành trình dẫn dắt giàu cảm xúc, đưa người xem vào khu vực sân Đại Triều Điện Thái Hòa. Tại đây, điểm nhấn nổi bật của chương trình là Lễ Thiết triều được sân khấu hóa, tái hiện không khí triều chính trang nghiêm của triều Nguyễn. Ngay sau đó, Lễ xuất quân và Thao diễn Kinh binh ở phía Đông Điện Thái Hòa diễn ra hoành tráng, với các màn trình diễn võ thuật truyền thống như: múa cờ, múa côn, kích giáo, bắn cung... kết hợp hiệu ứng phụt lửa góp phần khắc họa khí thế oai nghiêm của quân đội xưa.

Thành phố cũng tăng cường, bố trí lực lượng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng đeo bám, chèo kéo du khách; đảm bảo an ninh, trật tự và môi trường du lịch an toàn, thân thiện./.