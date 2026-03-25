Khách đến Huế tăng mạnh, kỳ vọng du lịch tiếp tục bứt phá

Trong thời gian này, tổng lượng khách đến thành phố Huế đạt hơn 1,9 triệu lượt, tăng 31,3%, so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 843.000 lượt, tăng 26,7%, khách nội địa đạt hơn 1,05 triệu lượt, tăng 35,2%, so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ du lịch của thành phố đạt khoảng trên 4.478 tỷ đồng, tăng 71,4%, so với cùng kỳ năm 2025.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố Huế thực hiện nhiều chương trình quảng bá thu hút khách du lịch. Nổi bật nhất là Lễ hội “mùa Xuân” trong khuôn khổ Festival Huế 2026 được tổ chức theo mô hình bốn mùa, với các hoạt động tái hiện nghi lễ cung đình, lễ hội dân gian truyền thống. Đông đảo du khách tham quan Ngọ Môn - Đại Nội Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Du lịch Huế được kỳ vọng tiếp tục bứt phá khi nhiều hoạt động, chương trình đặc sắc đã được chuẩn bị. Đó là Lễ hội “mùa Hạ” từ tháng 4 đến tháng 6 trong khuôn khổ Festival Huế, với Tuần lễ Festival Huế 2026 có chủ đề: “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”. Chuỗi sự kiện này quy tụ các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, kết hợp trình diễn nghệ thuật tại các không gian di sản được phục hồi để mang đến cho du khách trải nghiệm mới giàu cảm xúc.

Riêng trong tháng 4/2026, thành phố Huế tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa và du lịch đặc sắc, hấp dẫn với điểm nhấn là Chương trình “Kinh thành tỏa sáng”. Ngoài ra, thành phố còn tổ chức hàng loạt hoạt động: Lễ hội Điện Huệ Nam; Triển lãm, trưng bày hoa phong lan, cây kiểng, đá cảnh ba miền; Chương trình trải nghiệm ẩm thực Huế; Chương trình “Dạ Yến Hoàng Cung”. Chương trình Đại Nội về đêm “Hoàng cung huyền ảo” là điểm nhấn đặc biệt, mang đến cho du khách hành trình khám phá di sản đầy mới lạ.

Lễ hội “mùa Thu” từ tháng 7 đến tháng 9 có điểm nhấn là các hoạt động vui Tết Trung thu, Lễ hội đèn lồng Huế 2026, múa lân và biểu diễn nghệ thuật. Lễ hội “mùa Đông” có một số hoạt động lễ hội với điểm nhấn là các chương trình âm nhạc.

Theo Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung, Festival Huế 2026 có gần 80 hoạt động, chương trình văn hóa, nghệ thuật được tổ chức xuyên suốt trong năm. Lễ hội này có ý nghĩa đặc biệt trong phát huy giá trị di sản, gìn giữ bản sắc văn hóa Huế và thu hút khách du lịch.

Đoàn du khách vào tham quan Kinh thành Huế từ Cửa Ngăn. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN



Ngoài thu hút khách bằng đường bộ, đường hàng không, đường sắt, thành phố Huế cũng chú trọng đón khách bằng đường biển, thông qua đón các tàu du lịch biển cập cảng Chân Mây. Năm 2026, số lượng tàu cập cảng Chân Mây đã đăng ký tăng gần gấp đôi so với năm 2025, với khoảng 88 chuyến tàu chở theo khoảng 260.000 lượt khách đến từ châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Bắc Á.

Năm 2026, thành phố Huế phấn đấu đón khoảng 7 - 7,5 triệu lượt khách tăng 12 - 20%, tổng thu từ du lịch khoảng 15.000 tỷ đồng tăng 15 - 18%, so với năm 2025./.