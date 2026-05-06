Khắc phục “thẻ vàng” IUU: Tăng tốc thực hiện khuyến nghị của EC

Tàu cá neo đậu trên sông Cái Bé, xã Bình An, tỉnh An Giang. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh Ngô Công Thức nhấn mạnh, các sở, ngành chức năng, đơn vị có liên quan và các xã, phường, đặc khu của tỉnh, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm thực hiện tốt công tác chống IUU và các khuyến nghị của Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 5 về IUU, chuẩn bị làm việc lần thứ 6 trong thời gian tới. Tỉnh đề nghị các lực lượng chức năng Trung ương trên địa bàn chủ trì, phối hợp với địa phương thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát hoạt động tàu cá tại các khu vực vùng biển giáp ranh với các nước, các bãi ngang, cửa sông, cửa biển, các đảo, ngăn chặn, xử lý tàu cá “3 không” để không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Theo đó, An Giang siết chặt kỷ cương trên biển, trong hai tháng 5 và 6/2026, hoàn thiện khung pháp lý, nhằm tạo ra một hành lang pháp lý chặt chẽ, không có kẽ hở cho các hành vi khai thác bất hợp pháp. Cụ thể là ban hành quy định về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn; quy chế phối hợp quản lý lắp đặt, tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) và xử lý tàu cá vi phạm IUU; thành lập Tổ công tác liên ngành tỉnh, quy chế hoạt động, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chống IUU; quy chế quy định quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; đề án chuyển đổi nghề cho ngư dân có tàu cá bị cắt giảm và ngư dân có tàu cá bị chuyển đổi nghề phù hợp với nghề mới trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đến, tỉnh chỉ đạo các xã, phường, đặc khu phối hợp với ngành chức năng thực hiện đăng ký, cấp phép khai thác thủy sản theo phân cấp, đảm bảo tất cả các tàu cá đã đăng ký phải đánh dấu tàu cá, viết số đăng ký. Đồng thời, quản lý chặt chẽ các tàu không đủ điều kiện hoạt động, phân công cán bộ quản lý vị trí neo đậu của tàu cá và gắn biển “tàu cá không đủ điều kiện hoạt động”, tổ chức rà soát, thống kê đầy đủ, đưa vào diện quản lý; kiên quyết không để tồn tại, phát sinh tàu cá “3 không”, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.

Mặt khác, Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương thực hiện việc đăng ký, đăng kiểm, cấp hoặc gia hạn giấy phép các tàu cá đủ điều kiện, lắp đặt VMS kịp thời theo quy định, đảm bảo tất cả các tàu cá đã đăng ký phải thực hiện đánh dấu tàu cá, viết số đăng ký.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh An Giang chủ trì, rà soát, quản lý chặt chẽ tàu cá và ngư dân tại nơi cư trú gắn với Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia (VNeID), bảo đảm nắm rõ thông tin chủ tàu, thuyền trưởng, máy trưởng, ngư dân và địa bàn hoạt động của tàu cá, từ đó xác định được các tàu có dấu hiệu về vi phạm thủ tục liên quan đến công tác quản lý tàu cá như mua bán sang tên đổi chủ, thông báo mất tích…

Tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với địa phương quản lý chặt chẽ tàu cá tại các bãi ngang, cửa sông, đặc biệt tàu cá từ 12m đến dưới 15m và tàu cá không đủ điều kiện hoạt động là các đối tượng còn kẽ hở, tiềm ẩn nguy cơ cao vi phạm IUU. Ngành chức năng và đơn vị có liên quan phối hợp kiểm soát tất cả tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến qua các đồn, trạm biên phòng tuyến biển trên địa bàn tỉnh theo quy định trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT), thống nhất và đồng bộ số liệu trung ương đến địa phương. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẩn trương phối hợp kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến trên hệ thống eCDT tại các trạm biên phòng tuyến biển...

Sở Du lịch An Giang chủ trì, phối hợp kịp thời kiến nghị Cục Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước cung cấp, bổ sung đầy đủ thông tin tàu cá của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý nhằm hoàn thiện các hồ sơ xử phạt vi phạm, bảo đảm đầy đủ, hợp lệ, đáp ứng yêu cầu của EC.

Theo Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh An Giang, đến nay, tỉnh đã cấp phép cho 100% tàu cá đủ điều kiện. Đối với nhóm tàu nằm bờ hoặc không đủ điều kiện hoạt động, các địa phương đã kiểm soát chặt chẽ vị trí neo đậu, xác minh, tìm kiếm thông tin để tiến hành thủ tục xóa đăng ký theo quy định. Tỉnh kiên quyết với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động thì không được ra khơi.

Tỉnh bố trí đầy đủ cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ thực hiện kiểm tra, xác minh thông tin tàu cá rời, cập cảng và giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng trên hệ thống eCDT và nhập dữ liệu tại cảng theo quy định. Đã có 3.642/3.659 tài khoản eCDT đăng nhập và sử dụng, chiếm 99,5%, trong đó có 3.586/3.586 tài khoản tàu cá từ 15m trở lên, chiếm 100%. Giấy xác nhận nguyên liệu thuỷ sản khai thác (SC), giấy chứng nhận nguồn gốc thuỷ sản khai thác (CC) được thực hiện 100% qua hệ thống eCDT. Các doanh nghiệp khi thực hiện đề nghị cấp giấy SC, CC bản giấy (qua thủ tục hành chính công) đều thực hiện đồng thời qua hệ thống eCDT. Việc thực hiện cấp giấy SC, CC qua hệ thống eCDT nhằm minh bạch nguồn gốc thuỷ sản khai thác gắn với kiểm soát tàu cá cập cảng.../.