Khắc phục “thẻ vàng” IUU: Đắk Lắk tập trung quản lý tàu khai thác thủy sản

Buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường với UBND tỉnh Đắk Lắk về chống khai thác IUU. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Đắk Lắk tập trung quản lý số lượng tàu cá đăng ký hoạt động khai thác thủy sản. Cơ quan chức năng rà soát toàn bộ hồ sơ, dữ liệu liên quan đến hoạt động khai thác, thu mua, chế biến thủy sản; đặc biệt cần kiểm tra, xác minh và xử lý các trường hợp doanh nghiệp, tàu cá có dấu hiệu vi phạm quy định. Các cơ quan chuyên môn hoàn thiện, thống nhất số liệu về chống khai thác IUU.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới cần thực hiện đảm bảo các thủ tục để đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) đến thanh tra công tác chống khai thác IUU vào tháng 3/2026 nhằm gỡ "thẻ vàng" đối với ngành thủy sản.

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành liên quan đã trao đổi một số nội dung nhằm giúp tỉnh Đắk Lắk tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý bất cập, tồn tại trong chống khai thác IUU. Lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn, đơn vị trong tỉnh thông tin về việc rà soát, xác minh, xử lý các doanh nghiệp, tàu cá vi phạm trong chống khai thác IUU thời gian qua.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có sự chuyển biến tích cực. Lãnh đạo, cán bộ của tỉnh nỗ lực, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Cả hệ thống chính trị tỉnh vào cuộc tham gia tích cực và có sự chung tay, đồng lòng từ các đơn vị, doanh nghiệp, người dân. Tỉnh đề nghị cơ quan cấp trên có sự hỗ trợ về nguồn nhân lực chuyên môn giúp địa phương thực hiện khắc phục những tồn tại trong chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của EC.

Theo Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 25/2/2026, tỉnh có gần 2.600 tàu cá đăng ký trên hệ thống dữ liệu quốc gia; có 22 tàu cá đang hoàn thiện các thủ tục cấp phép (không tham gia hoạt động trên biển). Hiện, 100% tàu cá (685 tàu) thuộc diện bắt buộc (có chiều dài 15m trở lên) đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) theo quy định.

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra hồ sơ chống khai thác IUU tại cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Trước đó, vào chiều 26/2, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan đã đi kiểm tra chống khai thác IUU tại cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk). Đoàn tập trung kiểm tra các nội dung như: việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ, xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, việc ghi chép nhật ký hành trình trên biển, tình trạng lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định…/.