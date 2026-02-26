Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Rộn ràng xuất bến đầu năm, bám biển​ giữ ngư trường

Ghi nhận tại cảng cá Phan Thiết (phường Phan Thiết), những ngày đầu năm, tàu thuyền ra vào tấp nập. Không khí lao động sôi động hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm, từng nhóm bạn thuyền hối hả chuẩn bị ngư lưới cụ, xăng dầu, nước đá và nhu yếu phẩm cho chuyến biển đầu năm. Tiếng người gọi nhau, tiếng máy nổ của những chiếc tàu xuất bến rộn ràng đánh dấu sự khởi đầu tràn đầy sức sống.

Ngay từ sáng sớm, ngư dân Đinh Bảy, chủ tàu cá BTh 98849 TS cùng các bạn thuyền khẩn trương đưa nước đá, cội chà, các nhu yếu phẩm như gạo, rau củ, mì tôm, nước uống và bình ga vào khoang thuyền sẵn sàng cho chuyến biển đầu năm. Tuy bận rộn ai cũng rất phấn khởi, quyết tâm ra khơi với niềm tin, ước mong về một năm mưa thuận gió hòa.

Ông Đinh Bảy cho biết, chuyến biển đầu năm này dự kiến sẽ hoạt động tại vùng biển Thành phố Hồ Chí Minh. Vì chuyến biển thường kéo dài hơn một tháng nên việc chuẩn bị nguyên liệu phải được thực hiện kỹ lưỡng, đảm bảo. Hy vọng chuyến mở biển này sẽ đón được “lộc biển”, mang lại may mắn cho cả năm.

Cách đó không xa, ông Phạm Tiêu (phường Phan Thiết), chủ tàu cá BTh 99792 TS cũng đang kiểm tra lại các loại giấy tờ theo quy định trước khi xuất bến. Ông Tiêu chia sẻ: “Vươn khơi ngày đầu năm đã trở thành nét đẹp truyền thống của ngư dân ven biển. Việc ra khơi không chỉ đem lại kinh tế cho bà con mà còn mang ý nghĩa rất đặc biệt. Ngư dân tin rằng nếu chuyến biển đầu tiên thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang thì cả năm sẽ có một vụ mùa bội thu. Nếu chuyến đầu suôn sẻ thì anh em bạn thuyền sẽ thêm tự tin, gắn bó với biển hơn hơn”.

Một mùa biển mới đã bắt đầu. Những con tàu lại rẽ sóng vươn khơi, mang theo kỳ vọng về một mùa đánh bắt thuận lợi, bình an. Không chỉ là hoạt động mưu sinh, chuyến ra khơi đầu năm còn thể hiện tinh thần bám biển, gìn giữ truyền thống và khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Với ý chí kiên cường, kinh nghiệm dày dạn cùng sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, ngư dân ven biển Lâm Đồng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành quả, góp phần phát triển kinh tế địa phương và làm giàu cho quê hương từ biển cả.

Tính đến cuối năm 2025, toàn tỉnh Lâm Đồng có 8.210 tàu cá; trong đó, tàu có chiều dài từ 6 đến dưới 12 m chiếm 52,7%. Nhờ nỗ lực bám biển của ngư dân nên tổng sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh năm 2025 đạt hơn 252.550 tấn (tăng gần 5% so với năm 2024). Năm 2026, tỉnh Lâm Đồng tập trung tổ chức lại sản xuất ngành thủy sản từ khai thác, nuôi trồng, chế biến đến dịch vụ theo chuỗi giá trị, gắn với kinh tế xanh và chuyển đổi số; triển khai đồng bộ cơ chế, chính sách hỗ trợ khai thác xa bờ, chuyển đổi nghề khai thác ven bờ sang nuôi biển, dịch vụ và du lịch biển, đồng thời huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng nghề cá…/.