Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Nhật ký điện tử giúp giảm 70% thời gian kiểm tra tàu cá

Theo đó, ngư dân sở hữu tàu cá chiều dài từ 12m đến dưới 24m đã được Công ty Hiệp lực Phát triển Việt hướng dẫn chi tiết cách cài đặt phần mềm, nhập dữ liệu về nhiên liệu, nước đá, sản lượng từng mẻ lưới và cách nộp nhật ký trực tuyến về hệ thống quản lý. Nhân viên Công ty Hiệp lực phát triển Việt hướng dẫn cho ngư dân cài đặt, sử dụng phần mềm nhật ký khai thác điện tử. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN Nhiều ngư dân cho biết, việc sử dụng phần mềm trên điện thoại thông minh khá đơn giản và tiện lợi. Thay vì phải ghi chép bằng tay trên sổ sách dễ bị hư hỏng do sóng gió, thì nay ngư dân chỉ cần thực hiện các thao tác bấm số, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và giảm bớt gánh nặng giấy tờ.

Ông Trương Tấn Hướng, phụ trách cơ sở của Ban quản lý cảng cá Lộc An (Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) đánh giá, việc áp dụng nhật ký điện tử giúp giảm tới 70% khối lượng công việc kiểm tra cho nhân viên cảng. Thời gian đối chiếu nhật ký cho mỗi tàu giảm từ 15-20 phút xuống còn khoảng 5 phút, hỗ trợ tàu cá làm thủ tục cập và rời cảng nhanh chóng hơn. Ông Trần Thái Sơn, Giám đốc Công ty Hiệp lực Phát triển Việt thông tin, phần mềm nhật ký khai thác điện tử được thiết kế tích hợp, hoạt động như một "hộp đen", lưu trữ lịch sử hành trình và dữ liệu GPS chuẩn xác ngay cả khi mất sóng trên biển. Dữ liệu sẽ được đồng bộ ngay khi tàu về gần bờ, đảm bảo tính trung thực và không thể sửa, xóa.