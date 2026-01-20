Tin tức
Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định mới
Xác định tuyên truyền là giải pháp căn bản, xuyên suốt nhằm nâng cao nhận thức cho ngư dân, thời gian gần đây, Ban Quản lý các Cảng cá tỉnh Gia Lai đã tăng cường tuyên truyền về Nghị định số 301/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản được ban hành. Đặc biệt, Ban Quản lý tập trung tuyên truyền vào các lỗi vi phạm mà ngư dân thường mắc phải khi tham gia khai thác trên biển, qua đó giúp bà con nắm được các quy định của pháp luật, thấy được hệ lụy của việc khai thác bất hợp pháp.
Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý các Cảng cá tỉnh Gia Lai cho biết, từ khi Nghị định số 301/2025/NĐ-CP có hiệu lực (17/11/2025) đơn vị đã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống phát thanh nội bộ, qua các mạng xã hội và trực tiếp cho chủ tàu và thuyền trưởng khi làm các thủ tục xuất nhập cảng. Nội dung tuyên truyền chủ yếu như: Nghị định tăng mức xử phạt từ 500 - 700 triệu đồng/cá nhân (hoặc 1 tỷ đồng/tổ chức) nếu không ghi nhật ký khai thác; phạt từ 50 -100 triệu đồng nếu tháo gỡ, tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị giám sát hành trình; các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả, đặc biệt là liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, hành vi khai thác sai vùng, thu gom, mua bán thủy sản có nguồn gốc khai thác bất hợp pháp.
Nhằm bảo đảm Nghị định số 301/2025/NĐ-CP được triển khai hiệu quả, Chi cục Thủy sản Gia Lai đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ từ công tác tuyên truyền đến kiểm tra, giám sát và hỗ trợ khắc phục vi phạm cho ngư dân.
Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các địa phương ven biển tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, thường xuyên, liên tục nội dung Nghị định số 301/2025/NĐ-CP đến chủ tàu cá, thuyền trưởng, thuyền viên, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thủy sản và các đối tượng có liên quan. Hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương như: tuyên truyền trực tiếp tại cảng cá, bến cá, khu neo đậu tàu thuyền; phát tờ rơi, pano, áp phích, lồng ghép trong các cuộc họp dân, sinh hoạt tổ đội, nghiệp đoàn nghề cá; thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, hội nghị, lớp tập huấn. Nội dung tuyên truyền tập trung nhấn mạnh các quy định mới, các hành vi vi phạm bị xử phạt nặng, đặc biệt là: quy định về thiết bị giám sát hành trình tàu cá; trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng; các hành vi vi phạm liên quan đến khai thác bất hợp pháp.
“Cùng với công tác tuyên truyền, công tác giám sát, kiểm tra được siết chặt. Chi cục đã yêu cầu Trung tâm giám sát tàu cá duy trì trực 24/7 nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp tàu cá mất kết nối hoặc có hành trình di chuyển bất thường. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ giấy phép khai thác, nhật ký khai thác, báo cáo sản lượng, giám sát sản lượng khai thác cũng như việc xuất, nhập bến của tàu cá. Bên cạnh đó, chi cục chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng hỗ trợ ngư dân khắc phục vi phạm, hướng dẫn cụ thể việc khôi phục tín hiệu máy giám sát hành trình, hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu và sửa chữa thiết bị, qua đó hạn chế tái phạm, nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật cho ngư dân”, ông Nghĩa cho biết thêm.
Ông Phan Thanh Tỉnh, chủ tàu BĐ 91063 TS chia sẻ, Nghị định số 38/2024/NĐ-CP trước đây mặc dù có mức phạt khá cao nhưng vẫn có ngư dân vi phạm. Hy vọng mức phạt của nghị định mới đủ sức răn đe. Nếu tàu cá vi phạm khai thác tại biển nước ngoài phải xử lý thật nghiêm, bởi việc này ảnh hưởng rất lớn đến những ngư dân tuân thủ pháp luật.
Chủ tàu BĐ 11180 TS Nguyễn Đình Luật cho biết, thời gian qua đã có không ít thiết bị giám sát hành trình bị mất kết nối, làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động khai thác. Ngư dân chỉ mong thiết bị này hoạt động ổn định để ngư dân yên tâm khai thác.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, để hỗ trợ ngư dân, từ tháng 10/2025, địa phương đã đưa vào vận hành Hệ thống cảnh báo tự động thông minh, cho phép hiển thị, phát tín hiệu và gửi thông báo ngay khi tàu vượt ranh giới hoặc mất kết nối kéo dài. Tỉnh cũng đã phối hợp triển khai áp dụng Nhật ký khai thác điện tử cho hơn 3.000 tàu cá có chiều dài từ 12 m trở lên, nhằm từng bước minh bạch hóa quá trình đánh bắt, qua đó hạn chế vi phạm và tránh các mức xử phạt nặng nề cho ngư dân./.