Khắc phục "thẻ vàng IUU": An Giang rà soát lại các tàu cá

Tàu cá neo đậu trên vùng biển huyện An Biên, tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN





Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh gửi tin nhắn SMS phòng, chống IUU qua thuê bao điện thoại di động đến người dân, kết hợp ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản, những quy định phòng, chống IUU.

Cụ thể, thành lập các Tổ công tác đến tận nhà người dân, chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên tham gia hoạt động khai thác thủy sản để tuyên truyền, vận động chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống IUU. Tổ nhân dân tự quản và Tổ tự quản An ninh trật tự phối hợp công an địa phương, đồn/trạm Biên phòng trên địa bàn tổ chức họp dân tuyên truyền cho người dân hiểu biết, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống IUU. Đặc biệt chú trọng nội dung, tàu cá hoạt động khai thác thủy sản phải có đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền đến 1 tỷ đồng; thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải bảo đảm thiết bị giám sát hành trình (VMS) tàu cá hoạt động 24/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng; tuyệt đối không khai thác thủy sản vùng biển nước ngoài, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù đến 15 năm.

Mặt khác, cấp ủy, chính quyền xã, phường, đặc khu có tàu cá chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, thống kê chính xác tàu cá “3 không” tại địa phương, rà soát các quy định và cho đăng ký đối với tàu cá “3 không”. Những xã, phường, đặc khu có tàu cá còn để phát sinh tàu cá “3 không” thì cấp ủy, chính quyền những địa phương này chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát tham mưu UBND tỉnh bổ sung hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản tại vùng ven bờ và vùng lộng tỉnh An Giang, đồng thời bổ sung hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản tạivùng ven bờ cho các địa phương để đăng ký tàu cá “3 không”.

Cạnh đó, quản lý tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản như: Hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép khai thác thuỷ sản, tàu đã công bố nhưng chưa đăng ký… Các xã, phường, đặc khu có tàu cá đang neo đậu tại các địa phương thực hiện phương châm “4 rõ” (rõ hiện trạng tàu, rõ vị trí neo đậu, rõ người được giao theo dõi và giám sát tàu, rõ người sở hữu tàu), xác định được chủ tàu, có hình ảnh tàu và ghi tọa độ vị trí tàu neo đậu, gắn biển “Tàu cá không đủ điều kiện hoạt động”, phân công người theo dõi, giám sát. Cấp ủy, chính quyền địa phương phân công đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức theo dõi, giám sát tàu cá và chịu trách nhiệm đối với tàu cá được phân công giám sát.

Đối với nhóm tàu cá không có thực tế tại địa phương thì thông báo mất tích, sau 1 năm xóa đăng ký theo đúng quy định pháp luật. Ngành chức năng phối hợp với địa phương tổng hợp tàu cá thông báo mất tích, tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản đăng tải công khai trên Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh. Đồng thời, cung cấp danh sách cho các lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4, Vùng 5 Hải quân, Chi cục Kiểm ngư Vùng 5, Bộ đội Biên phòng An Giang theo dõi, xử lý trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hữu Toàn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh An Giang chia sẻ, ngoài việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống IUU, Sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình và cá nhân có tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thuỷ sản. Đồng thời, Sở sớm trình UBND tỉnh đề án chuyển đổi nghề cho ngư dân có tàu cá bị cắt giảm và ngư dân có tàu cá bị chuyển đổi nghề phù hợp với nghề mới trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh bố trí đủ nguồn lực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tàu cá xuất, nhập bến và cập, rời cảng cá; tiếp tục thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá vi phạm IUU.

Tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp thành lập Tổ rà soát các hồ sơ xử lý tàu cá vi phạm VMS và tàu cá vi phạm nước ngoài bị bắt giữ tiến hành kiểm tra lại các hồ sơ không xử lý (khép hồ sơ).

Theo Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh, đến nay, tỉnh có 9.789 tàu cá đăng ký đã được cập nhật lên dữ liệu tàu cá quốc gia (VNFishbase). Từ đầu năm đến nay, tình thành lập đoàn tuần tra, kiểm soát trên biển, kiểm tra 138 lượt tàu cá, phát hiện 53 tàu cá có dấu hiệu vi phạm./.