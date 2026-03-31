Khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học tại vùng biên

Thi công trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS xã Rờ Kơi (Quảng Ngãi). Ảnh: Dư Toán - TTXVN

Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Rờ Kơi có tổng mức đầu tư gần 217 tỷ đồng. Sau khi khánh thành, đưa vào sử dụng đây sẽ là nơi học tập của hơn 1.000 học sinh trên địa bàn xã. Đến nay, tiến độ thi công ước đạt khoảng 40% khối lượng toàn công trình. Tất cả hạng mục đã được đầu tư, xây dựng cơ bản.



Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng cũng được địa phương khẩn trương thực hiện. Theo đó, phạm vi triển khai xây dựng dự án có ảnh hưởng đến đất của 5 hộ dân với diện tích hơn 3ha. Thực hiện chủ trương về xây dựng các trường học biên giới, để đảm bảo tiến độ triển khai theo yêu cầu, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với chính quyền các xã vận động người dân đồng thuận bàn giao trước mặt bằng để triển khai thi công.



Ông Mai Nhữ Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi cho biết, chính quyền địa phương đã vận động nhân dân giao đất và tiến hành bồi thường, thu hồi đủ diện tích đất để xây dựng trường. Địa phương hỗ trợ các đơn vị thi công tìm nguồn lao động, công nhân; thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động; đồng thời cùng với chủ đầu tư giám sát việc thi công để đảm bảo về chất lượng công trình.



“Hơn 3ha đất canh tác của người dân nằm trong diện tích dự án đều thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Với sự vận động, tuyên truyền của các cơ quan chức năng, nhân dân đã hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng công trình, con em được thụ hưởng những chính sách của Đảng, Nhà nước. Từ đó, bà con tích cực hưởng ứng, giao đất cho dự án để triển khai xây dựng, giúp dự án đạt được tiến độ đề ra”, ông Mai Nhữ Nam chia sẻ.



Theo ông Thái Văn Nho (Chỉ huy trưởng dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Rờ Kơi), tranh thủ hiện nay đang trong giai đoạn mùa khô, có nắng, đơn vị thi công đã chủ động xây dựng các hạng mục ngoài trời. Nếu thời tiết thay đổi đột ngột có mưa, đơn vị sẽ hoàn thiện phần bên trong. Quá trình xây dựng, đơn vị thi công đã tiến hành tăng ca để đảm bảo tiến độ xây dựng.



“Đơn vị đang duy trì tại công trường thường xuyên khoảng 170 công nhân. Ban Chỉ huy công trường cũng túc trực hằng ngày để đôn đốc, động viên các anh em tăng ca”, ông Thái Văn Nho cho biết thêm.



Trong khi đó, Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Dục Nông có tổng mức đầu tư hơn 221 tỷ đồng; khi hoàn thành sẽ là nơi học tập của khoảng 1.600 học sinh trên địa bàn xã. Đến nay, dự án đã hoàn thành được khoảng 30%.



Thượng tá Vũ Thanh Khương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 319 miền Trung - đơn vị thi công công trình cho biết, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Dục Nông có 13 hạng mục. Cùng với hạng mục hạ tầng và trạm biến áp, một số hạng mục phụ trợ đã được đơn vị triển khai đồng loạt. Đơn vị đã bố trí đủ nhân lực cho từng hạng mục; đồng thời, tổ chức tăng ca, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục ngoài trời trước.



Đối với dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Mô Rai và Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Sa Loong, hiện các đơn vị thi công đang khẩn trương thực hiện nhiều hạng mục và đều đạt trên 20% tiến độ công trình.



Ông Võ Đại Tân, Giám đốc Ban Quản lý các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay sau khi Ban Quản lý được giao nhiệm vụ là chủ đầu tư, đơn vị đã tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án; đồng thời triển khai các bước theo quy định của Luật Xây dựng cũng như lựa chọn nhà thầu. Đến nay, các điểm trường đã triển khai đồng loạt tất cả hạng mục như: nhà học lý thuyết, nhà ở nội trú, nhà ở của giáo viên, nhà đa năng, phòng ăn… Hiện, các khối nhà đang được đơn vị thi công gấp rút triển khai, một số khối nhà đã lên tầng 1, tầng 2.



Trong quá trình triển khai, đơn vị gặp một số khó khăn, vướng mắc như các điểm trường nằm ở vùng biên giới, giao thông đi lại không thuận lợi khiến việc vận chuyển nguyên vật liệu gặp khó khăn; một số điểm trường có địa chất yếu khiến việc xử lý mất nhiều thời gian. Tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Quảng Ngãi cùng sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các xã với chủ đầu tư trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xử lý khó khăn về vật liệu, các điểm trường cơ bản đảm bảo tiến độ xây dựng.../.