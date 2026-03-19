Kết thúc tốt đẹp Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10

Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Đổng Quân và các đại biểu tham quan Di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Di tích “Đường Hồ Chí Minh trên biển” nằm tại bến cảng du lịch Phòng Thành, Quảng Tây, được xây dựng ngày 30/4/2015, có hình tháp đèn biển, trên bia khắc chữ song ngữ Trung - Việt. Tháng 3/1968, được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phê chuẩn, Phòng Thành Cảng đã khởi động xây dựng cảng nhằm bảo đảm chiến đấu, mang mật danh “Công trình Quảng Tây 322”, mở ra tuyến vận tải biển bí mật dài 35 hải lý, phá vỡ sự phong tỏa trên biển của quân đội Mỹ đối với Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trong giai đoạn 1972 - 1973, tuyến vận tải này đã vận chuyển tổng cộng 161.800 tấn vật tư viện trợ cho Việt Nam, với hơn 1.000 lượt tàu thuyền. Đây được coi là tuyến sinh mệnh trên biển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam và được phía Việt Nam gọi là “Đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Giới thiệu sơ lược về cảng Phòng Thành, bà Hoàng Giang, Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng cho biết, từ bến cảng sẵn sàng phục vụ bảo đảm cho chiến đấu, cảng Phòng Thành nay đã trở thành một cảng ngoại thương mở cửa đối ngoại. Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng mong muốn, thông qua các hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Trung Quốc - Việt Nam sẽ góp phần tiếp tục duy trì an toàn, an ninh và ổn định cho khu vực biên giới và vùng biển này, thúc đẩy hợp tác song phương và vươn ra quốc tế.

Tiếp đó, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Đổng Quân cùng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước đã tới tham quan Khu thí điểm mở y học quốc tế Phòng Thành Cảng. Tại đây, hai Bộ trưởng cùng đoàn đại biểu đã nghe giới thiệu về các thành tựu phát triển trong 3 lĩnh vực lớn gồm y học, dịch vụ y tế và dược phẩm; trải nghiệm liệu pháp Trung y; xem biểu diễn nghệ thuật trà, thưởng trà và dùng điểm tâm có nguyên liệu từ một số vị dược liệu.

Tại Khu thí điểm mở y học quốc tế Phòng Thành Cảng có khu triển lãm của Khu thí điểm y học và khu triển lãm y dược học cổ truyền. Trong đó, khu triển lãm của Khu thí điểm y học giới thiệu toàn diện quy hoạch và bố cục phát triển của Khu thí điểm, cũng như tình hình hợp tác và trao đổi thường xuyên với các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và các nước ASEAN, đồng thời trình bày trực quan những dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng khu thí điểm. Khu triển lãm y dược học cổ truyền giới thiệu nguồn tài nguyên phong phú về dược liệu động thực vật tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và dãy Thập Vạn Đại Sơn, đồng thời thể hiện lợi thế vị trí địa lý đặc thù và nguồn tài nguyên phong phú để phát triển ngành y dược cổ truyền mang đặc sắc dân tộc và đặc trưng “dược - thực đồng nguyên”, qua đó thúc đẩy giao lưu và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y dược cổ truyền.

Cùng ngày đã diễn ra Lễ tiễn Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam về nước tại Cửa khẩu quốc tế Đông Hưng, kết thúc các hoạt động trong chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10./.