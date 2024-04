Kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc

Cảnh sát biển hai nước Việt Nam và Trung Quốc hội đàm trên tàu CSB 8004, thống nhất kế hoạch trước khi bước vào tuần tra chung. Ảnh: Mạnh Thường - TTXVN

Đây là chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ lần thứ 8 giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc sau khi Hiệp định hợp tác nghề cá trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc hết hiệu lực từ ngày 30/6/2020.

Tham gia chuyến tuần tra liên hợp lần này, về phía Cảnh sát biển Việt Nam có biên đội tàu CSB 8004 và CSB 8003 do Đại tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 1 làm Chỉ huy trưởng lực lượng tuần tra liên hợp Việt Nam. Về phía Cảnh sát biển Trung Quốc có biên đội tàu 4302 và 4203 do Đại tá Ngô Ấu Lâm, Phó Cục trưởng, Phân Cục Nam Hải làm Chỉ huy trưởng lực lượng tuần tra liên hợp Trung Quốc. Tham gia đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam còn có đại diện lực lượng Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển phía Bắc, Cục Hải quan Hải Phòng.

Phạm vi của chuyến tuần tra liên hợp lần này trải dài trên 13 điểm với quãng đường 255,5 hải lý, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 13 hải lý trên đường phân định Vịnh Bắc Bộ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát biển hai nước đã tiến hành các nội dung như: Hội đàm, điện đàm trao đổi; kiểm tra, giám sát tàu thuyền của ngư dân hai nước khai thác thủy hải sản trong vùng biển lân cận đường phân định; tuyên truyền, giáo dục ngư dân hai nước chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển. Trong chuyến tuần tra lần này, Cảnh sát biển Việt Nam đã thành lập tổ công tác liên ngành trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình các tàu cá Việt Nam đang đánh bắt trên khu vực về việc chấp hành các quy định của pháp luật, khuyến cáo của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) cũng như nhắc nhở, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm IUU. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã tuyên truyền pháp luật, cấp phát tờ rơi, tặng quà, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân các địa phương đang tham gia đánh bắt trên khu vực, động viên bà con an tâm vươn khơi bám biển.

Thay mặt lực lượng tuần tra liên hợp Việt Nam, Đại tá Lương Cao Khải nhấn mạnh, hoạt động tuần tra liên hợp thể hiện sự hợp tác chặt chẽ của lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ, là điểm sáng hợp tác thực thi pháp luật trên biển trong khu vực, có ý nghĩa rất lớn đối với người dân hai nước hoạt động trên biển. Qua đó, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, cùng nhau xây dựng vùng biển Vịnh Bắc Bộ thành vùng biển hòa bình, ổn định và tôn trọng pháp luật.

Chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc lần thứ nhất năm 2024 thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt các nội dung, kế hoạch được thông qua. Hai người đứng đầu lực lượng tuần tra liên hợp của hai nước mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua để cùng nhau duy trì môi trường hòa bình, an ninh, trật tự, an toàn trên biển, góp phần vun đắp truyền thống hữu nghị, đoàn kết, hợp tác và phát triển trong Vịnh Bắc Bộ. Thành công của chuyến công tác lần này sẽ tiếp tục tạo động lực thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung, lực lượng Cảnh sát biển hai nước nói riêng tiếp tục phát triển ngày càng tốt đẹp./.