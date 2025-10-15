Kết quả bầu Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc khẳng định vai trò, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại New York. Ảnh: Lê Hoàng - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

- Phóng viên: Đại hội đồng LHQ Khóa 80 đã tín nhiệm bầu Việt Nam tái trúng cử cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ, xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa của sự kiện này?

+ Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng: Cuộc họp Đại hội đồng LHQ vừa diễn ra đã bầu Việt Nam tái trúng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ (HĐNQ LHQ) nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu rất cao. Đây là kết quả hết sức quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam.

Thứ nhất, việc Việt Nam là đạt số phiếu cao nhất trong số các nước châu Á-Thái Bình Dương trúng cử nhiệm kỳ 2026-2028 tiếp tục thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta thời gian qua, đặc biệt những cam kết, nỗ lực và thành tựu trong thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Sự tín nhiệm cao dành cho Việt Nam cũng một lần nữa khẳng định sự đồng hành, ủng hộ và đánh giá cao của LHQ và cộng đồng quốc tế đối với chủ trương, đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, cũng như những kết quả triển khai đối ngoại cả song phương và đa phương của ta thời gian qua.

Thứ hai, việc các nước bầu Việt Nam tiếp tục làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ ngay khi chúng ta chuẩn bị hoàn thành nhiệm kỳ 2023-2025 chứng tỏ sự tín nhiệm cao của các nước đối với cách tiếp cận đối thoại, hợp tác và cân bằng của Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời khẳng định kỳ vọng, sự tin tưởng vào vai trò và đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác về bảo đảm quyền con người trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp.

Thứ ba, kết quả này đạt được nhờ của sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các nỗ lực trao đổi, vận động ngoại giao, kết hợp với công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ ở các cấp. Trong đó có vai trò “tiền phương” của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là các Phái đoàn ta tại New York và Geneva, cùng sự tham gia của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, các Bộ, Ban, ngành thành viên các cơ chế liên ngành về quyền con người và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Có thể khẳng định, thành công của Việt Nam tại cuộc bầu cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ lần này, cùng với việc chúng ta sẽ đăng cai Lễ mở ký Công ước LHQ về tội phạm mạng ngày 25-26/10 sắp tới là những bước triển khai khẩn trương, hiệu quả và thiết thực Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới, khẳng định tâm thế mới của Việt Nam, từ đối tác tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chuyển sang đóng góp trách nhiệm hơn trong xây dựng và định hình các vấn đề chung của thế giới.

- Phóng viên: Với ý nghĩa của sự kiện này, xin Thứ trưởng cho biết Việt Nam sẽ thúc đẩy các trọng tâm nghị sự gì trong trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028?

+ Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng: Trong nhiệm kỳ 2023 -2025, Việt Nam đã xác định phương châm tham gia là “Tôn trọng và hiểu biết. Đối thoại và Hợp tác. Tất cả các quyền con người, cho tất cả mọi người”, đồng thời xác định với 8 lĩnh vực ưu tiên là Tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân quyền; Bảo vệ quyền con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu; Chống bạo lực và phân biệt đối xử, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương; Thúc đẩy bình đẳng giới; Bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên số; Thúc đẩy quyền sức khỏe; Quyền việc làm; Quyền giáo dục và giáo dục về quyền con người. Đây là những phương châm và ưu tiên lâu dài, gắn với quan tâm của cộng đồng quốc tế về quyền con người, cũng như với quan tâm và nhu cầu hợp tác của Việt Nam trong lĩnh vực này. Vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục các phương châm và ưu tiên này khi đảm nhiệm cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028 và kể cả sau đó.

Đồng thời, trong quá trình thúc đẩy các sáng kiến, tăng cường hợp tác với các nước tại Hội đồng Nhân quyền trong thời gian tới, chúng ta sẽ chú trọng hơn nữa các ưu tiên gắn với quan tâm chung của cộng đồng quốc tế trước những thách thức toàn cầu cấp bách hiện nay cũng như lĩnh vực chúng ta đã xác định cần tạo đột phá để đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển mới, trong đó có các ưu tiên về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và y tế.

Như Nghị quyết 59 đã xác định, hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, cần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể, động lực, lực lượng chủ công và đối tượng thụ hưởng chính các lợi ích của hội nhập quốc tế. Trên tinh thần đó, việc đảm nhiệm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028 cũng sẽ cần có sự tham gia đóng góp đầy đủ, rộng rãi, hiệu quả hơn từ các bộ, ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị, các đoàn thể, tổ chức của nhân dân dưới hình thức phù hợp.

Tôi tin tưởng rằng với sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế thể hiện qua phiếu bầu, với sự tham gia, đóng góp hiệu quả của cả hệ thống chính trị, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028 tới đây của Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp vào việc triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng cũng như các chủ trương đúng đắn, quan trọng của Đảng và Nhà nước về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

- Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng./.