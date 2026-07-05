Kết nối yêu thương, nâng bước em tới trường

Học bổng Nguyễn Thị Định được thành lập từ năm 1996, do nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân tài trợ. Hội Tương tế Bến Tre tại Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những tổ chức đã đồng hành cùng quỹ học bổng này nhiều năm qua.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Kim Thoa chia sẻ, mỗi suất học bổng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để học sinh tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa mong muốn Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình học bổng và hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện cho con em tiếp tục được đến trường.

Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh trung học phổ thông mỗi suất 2,5 triệu đồng, học sinh cấp trung học cơ sở mỗi suất 2 triệu đồng; khen thưởng 18 học sinh xuất sắc, với tổng số tiền hơn 240 triệu đồng và tặng 100 phần học phẩm cho học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Định. Nguồn kinh phí do Hội Tương tế Bến Tre tại Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức và các thành viên trong đoàn thiện nguyện đã chuẩn bị hơn 200 tô bún Huế phục vụ miễn phí cho người dân và các em nhỏ tại chương trình. Ảnh: TTXVN phát

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 5/7, tại thôn Cooc, xã Hướng Phùng, Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hướng Phùng và đoàn thiện nguyện chùa Trường Lưu (thành phố Huế) đã tổ chức chương trình trao tặng quà cho người dân và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ban tổ chức cùng các thành viên trong đoàn thiện nguyện đã trao 250 suất quà, với tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng. Trong đó, 100 hộ chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt; 150 thiếu nhi được tặng ba lô, quần áo, vở viết và dép mới. Ngoài ra, có 15 em thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” được trao thêm các phần quà ý nghĩa tiếp sức đến trường. Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức và các thành viên trong đoàn thiện nguyện đã chuẩn bị hơn 200 tô bún Huế phục vụ miễn phí cho người dân và các em nhỏ tại chương trình.

Em Mai Như Tuyên, Trường Tiểu học Hướng Phùng vui mừng bày tỏ: “Chúng em rất vui vì năm học mới sắp đến chúng em có đồ dùng học tập đầy đủ, mới và đẹp. Em sẽ giữ gìn cẩn thận và cố gắng học hành chăm chỉ. Chúng em cảm ơn tấm lòng của các chú Bộ đội Biên phòng Hướng Phùng và các nhà hảo tâm”.

Trung tá Nguyễn Văn Bằng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hướng Phùng cho biết, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đơn vị luôn xác định chăm lo đời sống nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên tuyến biên giới. Những năm qua, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã chủ động kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn.../.