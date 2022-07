Kết nối “vòng tay lớn” đoàn kết thanh niên Việt Nam

Các em có cơ hội được tham gia các hoạt động từ thiện, hoạt động vì môi trường, gặp gỡ, giao lưu với thanh niên trong nước. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Trại hè Việt Nam 2022 thu hút sự tham gia của 107 thanh niên, sinh viên là người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là những gương mặt trẻ xuất sắc trong các lĩnh vực học tập, thể thao, nghệ thuật… có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng cộng đồng, được lựa chọn từ cộng đồng người Việt Nam ở các quốc gia trên thế giới.

Phát biểu khai mạc Trại hè Việt Nam 2022, ông Mai Phan Dũng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cho biết: Từ nhiều năm qua, Trại hè Việt Nam là chương trình được tổ chức dành riêng cho thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài. Qua chương trình này, các em sẽ hiểu biết thêm về truyền thống lịch sử, về bản sắc văn hóa dân tộc, về công cuộc đổi mới hiện nay ở trong nước, cũng như các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào.

Ông Mai Phan Dũng hy vọng, mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, thông qua những hoạt động bổ ích và thiết thực của Trại hè, các bạn thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài sẽ phát huy cao độ lòng yêu nước, tinh thần tự hào và tự tôn dân tộc, duy trì các mối quan hệ gắn bó với quê hương, đất nước, cùng thanh, thiếu niên trong nước phấn đấu vì một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, thống nhất hùng cường, có vị thế và vai trò ở khu vực và trên thế giới. Thông qua những trải nghiệm của chính các bạn về các miền đất khác nhau trên dải đất hình chữ S, các thanh niên, sinh viên kiều bào hãy trở thành những đại sứ văn hóa, đại sứ du lịch giúp quảng bá và lan tỏa những hình ảnh về đất nước thanh bình, con người Việt Nam thân thiện đến với bạn bè quốc tế.

Phát biểu chào mừng, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chúc Đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam 2022 có những ngày hoạt động ý nghĩa trên quê hương. Nghệ An không chỉ là nơi địa linh nhân kiệt, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới mà Nghệ An còn là địa phương có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đẹp như: Đền thờ Hoàng đế Quang Trung tại Phượng Hoàng - Trung Đô, Khu Di tích lịch sử Kim Liên - quê hương Bác Hồ, Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Khu nghỉ dưỡng Bãi Lữ, bãi biển Cửa Lò sạch đẹp và thân thiện. Những năm gần đây, với những cơ chế, chính sách linh hoạt, phù hợp, Nghệ An đã và đang thu hút được nhiều dự án lớn ở trên nhiều lĩnh vực của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, qua đó vươn mình trỗi dậy, đổi thay mạnh mẽ.

Về với Nghệ An hôm nay, ông Bùi Đình Long mong muốn các bạn trẻ kiều bào sẽ là những sứ giả quảng bá hình ảnh văn hóa, đất nước, con người Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng tới bạn bè thế giới; là cầu nối cho tình hữu nghị và quan hệ giữa Việt Nam với các nước bạn bè.

Xúc động trong lần đầu tiên được trở về quê hương, bạn Thurozy Viktoria Lyanh, sinh viên năm thứ 2 Đại học Oxford đến từ đất nước Hungary phát biểu: "Em rất vui vì sau 2 năm dịch ảnh hưởng của COVID-19 lại được về dự Trại hè năm nay, được gặp và làm quen với các bạn người Việt từ nhiều nước khác nhau. Những ngày qua, em đã được về thăm Khu di tích Kim Liên, quê nội và quê ngoại Bác Hồ, được biết thêm nhiều hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Em tin rằng sau Trại hè chúng em thêm hiểu về đất nước, lịch sử của Việt Nam, biết Tiếng Việt tốt hơn. Em sẽ kể cho các bạn Hungary và các nước khác về đất nước Việt Nam rất đẹp, mến khách, nhiều món ăn ngon. Trại hè làm cho chúng em gần hơn với quê hương Việt Nam. Cho dù sinh ra ở nước ngoài nhưng chúng em luôn nhớ cội nguồn là quê hương Việt Nam và mong muốn sau này được đóng góp cho quê hương. Em cũng mong Nhà nước Việt Nam tổ chức nhiều hơn các hoạt động để thanh niên người Việt ở nước ngoài có thể kết nối với các bạn ở trong nước".

Trong bầu không khí náo nhiệt của sức trẻ, các bạn trẻ kiều bào gặp gỡ, giao lưu với các thanh niên tỉnh Nghệ An qua những tiết mục văn nghệ sôi động, hấp dẫn.

Buổi lễ khai mạc diễn ra trong không khí ấm cúng, gần gũi, đoàn kết, kết nối thế hệ trẻ trong và ngoài nước với những lời ca tiếng hát và cả những cái bắt tay, những câu chuyện sẻ chia của những người trẻ mang trong tim bầu nhiệt huyết, tình yêu quê hương đất nước vô bờ.

Trại hè Việt Nam 2022 diễn ra trong 16 ngày gồm lộ trình qua 9 tỉnh, thành phố của đất nước với nhiều nội dung phong phú và bổ ích. Dọc theo chiều dài đất nước, các bạn trẻ sẽ được đi thăm các khu di tích lịch sử nổi tiếng, ghi đậm dấu ấn lịch sử của đất nước như Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Khu Di tích Làng Sen, Kim Liên, Ngã ba Đồng Lộc…; đến thăm, tìm hiểu nhiều danh lam, thắng cảnh như Phong Nha Kẻ Bàng, Cố đô Huế, những bãi biển xinh đẹp tại Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Quảng Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu, từ đó thêm hiểu biết về vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa của quê hương mình.

Đặc biệt, các bạn trẻ còn được tham gia nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân các vị tiên tổ và anh hùng dân tộc như: Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Làng Sen, quê Bác; dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm đồng chí Lý Tự Trọng tỉnh Hà Tĩnh, Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Quảng Nam… Qua đó, các em có thể hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc, biết ơn những anh hùng liệt sĩ có công dựng nước và giữ nước. Ngoài ra, các đại biểu có cơ hội được tham gia các hoạt động từ thiện, vì môi trường, gặp gỡ, giao lưu với thanh niên trong nước để thêm hiểu về nhau, thêm yêu đất nước, con người Việt Nam, trở thành "vòng tay lớn" đoàn kết thanh niên Việt Nam trong nước với thanh niên Việt Nam trên toàn thế giới.

Chương trình Trại hè năm nay có một số điểm mới như: Tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; tọa đàm với thanh niên, sinh viên trong nước về nhu cầu thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tại Việt Nam; thi kể chuyện tiếng Việt và chương trình vinh danh kiều bào trẻ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, học tập và hoạt động Hội, Đoàn... Các hoạt động phong phú giúp các bạn trẻ được trau dồi ngôn ngữ tiếng Việt; khuyến khích và động viên thanh niên người Việt Nam ở nước ngoài nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong nghiên cứu, học tập và đóng góp cho công tác Hội, Đoàn ở sở tại.

Ngày mai (23/7), theo lịch trình, Đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam 2019 tiếp tục hoạt động tham quan Đền thờ Vua Quang Trung, vệ sinh bở biển bảo vệ môi trường ở Thị xã Cửa Lò./.