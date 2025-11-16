Tin tức
Kết nối văn hóa Việt Nam và quốc tế qua giao lưu, trình diễn thực hành di sản kéo co
Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, phối hợp cùng UBND phường Long Biên và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025; kỷ niệm 10 năm UNESCO ghi danh Nghi lễ và trò chơi Kéo co vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; chào mừng 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2025).
Chủ tịch HĐND phường Long Biên Nguyễn Mạnh Hà thông tin, chương trình “Giao lưu trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh - Nghi lễ, trò chơi kéo co” là sự kiện văn hóa đặc sắc, hội tụ truyền thống dân gian, tinh thần cộng đồng và tình hữu nghị hợp tác quốc tế. Đây là hoạt động trình diễn di sản, diễn đàn văn hóa mở để chia sẻ giữa các vùng miền trong nước và thúc đẩy kết nối văn hóa quốc tế. Thông qua đó, công chúng trong và ngoài nước cảm nhận sự phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam, học hỏi những kinh nghiệm quý báu trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể từ bạn bè quốc tế. Sự kiện có sự tham gia của các nghệ nhân và đại diện cộng đồng kéo co đến từ nhiều địa phương trong cả nước. Đặc biệt, sự tham gia của đại diện và thành viên các cộng đồng kéo co đến từ Hàn Quốc, Campuchia và Philippines đã mang đến không khí giao lưu quốc tế gắn kết, thể hiện tinh thần hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong bảo tồn di sản.
Trong khuôn khổ chương trình, Hội Di sản văn hóa Việt Nam đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Mạng lưới Cộng đồng Di sản Kéo co Việt Nam, gồm các cộng đồng tiêu biểu thực hành di sản trên khắp mọi miền đất nước. Đó là: Cộng đồng Kéo co ngồi ở đền Trấn Vũ, phường Long Biên, thành phố Hà Nội; Cộng đồng Kéo song ở Hương Canh, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ; Cộng đồng Kéo co ở Hữu Chấp, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh; Cộng đồng Kéo mỏ ở Xuân Lai, xã Đa Phúc, Thành phố Hà Nội; Cộng đồng Kéo song ở Hòa Loan, xã Vinh Thành, tỉnh Phú Thọ; Cộng đồng Kéo mỏ ở Ngải Khê, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội; Cộng đồng Kéo co của người Tày ở xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai; Cộng đồng Kéo co của người Giáy ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Cộng đồng Kéo cõi ở phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình; Cộng đồng Kéo dây ở làng Trà Đoài, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên.
Dịp này, công chúng trong và ngoài nước được xem đoàn kéo co Gijisi, thành phố Dangjin trình diễn nghi thức kéo co Hàn Quốc; trình diễn nghi thức kéo co của 8 cộng đồng kéo co tại Việt Nam gồm: Kéo co ngồi đền Trấn Vũ (phường Long Biên, Hà Nội; Kéo mỏ Xuân Lai (xã Đa Phúc, Hà Nội); Kéo mỏ Ngải Khê ( Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội); Kéo song Hương Canh (xã Bình Nguyên, Phú Thọ); Kéo co Hữu Chấp (phường Kinh Bắc, Bắc Ninh); Kéo co của người Tày, thôn Trung Đô (xã Bảo Nhai, Lào Cai); Kéo co Hòa Loan (xã Vinh Thành, Phú Thọ); Kéo cõi thôn Phú Hào (phường Vị Khê, Ninh Bình).
Cách đây tròn mười năm, vào ngày 2/12/2015, tại phiên họp của Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO tại Namibia, Nghi lễ và trò chơi Kéo co của Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc và Philippines đã được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào chung của các quốc gia trong hồ sơ đa quốc gia, mà còn là nguồn khích lệ to lớn đối với các cộng đồng thực hành di sản tại Việt Nam.
Sau 10 năm được ghi danh, các cộng đồng thực hành di sản Nghi lễ và trò chơi Kéo co tại Hà Nội cũng như cộng đồng thực hành Kéo co tại các tỉnh Bắc Ninh, Phú Thọ, Lào Cai, Hưng Yên, Ninh Bình... không ngừng bảo vệ, phát huy và lan tỏa giá trị di sản. Di sản được tổ chức thực hành, giới thiệu, quảng bá thường xuyên trong cộng đồng; hoạt động truyền dạy cho thế hệ trẻ được quan tâm, chú trọng. Nhiều địa phương đã chủ động kết nối, giao lưu giữa các cộng đồng kéo co trong nước tạo nên mạng lưới di sản sống. Đặc biệt, Việt Nam đã nhận diện và ghi nhận thêm 4 cộng đồng mới đang thực hành di sản Nghi lễ và trò chơi Kéo co, góp phần làm phong phú thêm bức tranh di sản quốc gia.
Sự kết nối quốc tế giữa Việt Nam với Hàn Quốc, Campuchia, Philippines đã mở ra một không gian giao lưu văn hóa rộng mở, kết nối giữa các cộng đồng, tôn vinh, đa dạng bản sắc văn hóa, củng cố tình hữu nghị giữa các dân tộc, vun đắp hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong khu vực.
Chương trình lần này không chỉ là sự kiện văn hóa, mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình kết nối, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản kéo co - di sản của sức mạnh, tinh thần và niềm tin cộng đồng./.