Kết nối văn hóa Việt Nam và quốc tế qua giao lưu, trình diễn thực hành di sản kéo co

Đội kéo co ngồi đền Trấn Vũ làm lễ trước khi thi đấu. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, phối hợp cùng UBND phường Long Biên và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025; kỷ niệm 10 năm UNESCO ghi danh Nghi lễ và trò chơi Kéo co vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; chào mừng 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2025).

Chủ tịch HĐND phường Long Biên Nguyễn Mạnh Hà thông tin, chương trình “Giao lưu trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh - Nghi lễ, trò chơi kéo co” là sự kiện văn hóa đặc sắc, hội tụ truyền thống dân gian, tinh thần cộng đồng và tình hữu nghị hợp tác quốc tế. Đây là hoạt động trình diễn di sản, diễn đàn văn hóa mở để chia sẻ giữa các vùng miền trong nước và thúc đẩy kết nối văn hóa quốc tế. Thông qua đó, công chúng trong và ngoài nước cảm nhận sự phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam, học hỏi những kinh nghiệm quý báu trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể từ bạn bè quốc tế. Sự kiện có sự tham gia của các nghệ nhân và đại diện cộng đồng kéo co đến từ nhiều địa phương trong cả nước. Đặc biệt, sự tham gia của đại diện và thành viên các cộng đồng kéo co đến từ Hàn Quốc, Campuchia và Philippines đã mang đến không khí giao lưu quốc tế gắn kết, thể hiện tinh thần hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong bảo tồn di sản.