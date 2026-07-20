Kết nối trí tuệ Việt toàn cầu: Người kết nối những nhịp cầu tri thức Việt Nam tại Australia

Ở tuổi còn khá trẻ, Huỳnh Tấn Đạt đã có nhiều dấu mốc đáng chú ý: giành học bổng Tiến sĩ toàn phần, tham gia giảng dạy tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS) và có nhiều năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia. Trong cuộc trò chuyện với nhóm phóng viên TTXVN tại Sydney, khi được hỏi điều gì khiến mình nhớ nhất trong hành trình hơn 10 năm học tập và làm việc tại Australia, Huỳnh Tấn Đạt không nói nhiều về những thành tích cá nhân. Bạn nhắc đến ngày đầu tiên tìm đến cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Sydney, rồi sau đó trở thành một trong những người tham gia thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales (UAVS-NSW) và góp phần mở rộng mạng lưới thành Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia (SVAU).

Theo Huỳnh Tấn Đạt, thông qua các hội, nhóm như vậy, sinh viên mới có cơ hội gặp gỡ những người đi trước, lắng nghe kinh nghiệm học tập, tìm việc và làm việc tại Australia. Nếu không có các tổ chức đứng ra kết nối, nhiều bạn sẽ rất khó tiếp cận những nguồn hỗ trợ thiết thực. Đạt cho rằng phần lớn du học sinh và trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài đều mang trong mình tình cảm với quê hương. Khi được học tập và làm việc tại một quốc gia phát triển, có cơ hội tiếp cận những mô hình quản lý, công nghệ và tư duy tiến bộ, nhiều người càng mong muốn trở thành cầu nối, đưa kiến thức và nguồn lực quốc tế về phục vụ đất nước.

Trên cương vị Chủ tịch SVAU, Huỳnh Tấn Đạt xác định hoạt động Hội không chỉ dừng ở giao lưu văn hóa, hỗ trợ đời sống hay hướng nghiệp cho sinh viên. Một nhiệm vụ quan trọng hơn là tập hợp đội ngũ nghiên cứu sinh, chuyên gia và trí thức trẻ người Việt, từ đó hình thành những kênh đóng góp cụ thể cho Việt Nam.

Một trong những dấu ấn nổi bật trong hoạt động của SVAU là sự ra đời của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Australia (NIC AU). Mạng lưới được xây dựng nhằm tập hợp các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và chuyên gia trẻ, tạo môi trường để họ chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến và kết nối các đề tài nghiên cứu với nhu cầu thực tế trong nước.

Năm 2022, SVAU phối hợp với mạng lưới tổ chức hội thảo về nông nghiệp thông minh với chủ đề “Từ nông trại đến bàn ăn”. Chương trình quy tụ nhiều chuyên gia, tập trung chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ nông nghiệp và khả năng ứng dụng tại Việt Nam. Một năm sau, các ý kiến, công trình và giải pháp được tập hợp thành kỷ yếu gửi tới các cơ quan, bộ, ngành liên quan. Đây là nỗ lực nhằm đưa những nội dung trao đổi vượt ra ngoài khuôn khổ một hội thảo, hướng tới giá trị tham khảo và khả năng ứng dụng lâu dài. Năm 2024, Hội tiếp tục tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về quản trị phát triển bền vững và các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp, qua đó kết nối chuyên gia với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Đến cuối năm 2025, một cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho nghiên cứu sinh Việt Nam tại Australia được tổ chức tại Hà Nội. Giới học thuật cùng đại diện cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trực tiếp đánh giá các công trình. Cách làm này giúp kiểm chứng khả năng ứng dụng của các ý tưởng, đồng thời giúp người nghiên cứu hiểu rõ hơn những vấn đề thực tế mà Việt Nam đang cần giải quyết.

Tháng 6 vừa qua, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam tại Australia tiếp tục mở rộng không gian kết nối. Nhiều công trình được gửi về thuộc những lĩnh vực Việt Nam đang quan tâm như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế, tự động hóa và phục hồi chức năng sau đột quỵ. Kể về những hoạt động này, Huỳnh Tấn Đạt không nhấn nhiều vào số lượng bài dự thi hay giải thưởng. Điều bạn quan tâm hơn là các ý tưởng sẽ được tiếp tục như thế nào sau khi diễn đàn khép lại. Đạt chia sẻ: “Những hoạt động này không nên chỉ dừng lại ở một cuộc thi hay lễ trao giải. Điều quan trọng là phải tạo được kết nối để các ý tưởng và đề tài có thể phát triển thành những sản phẩm thực sự có giá trị cho đất nước”.

Trong câu chuyện của Huỳnh Tấn Đạt, từ “kết nối” được nhắc lại nhiều lần. Đó là kết nối sinh viên mới sang Australia với những người đi trước; kết nối người trẻ với các giáo sư, nhà khoa học và chuyên gia thành công; kết nối các đề tài nghiên cứu với doanh nghiệp; và rộng hơn là kết nối nguồn lực trí thức tại Australia với nhu cầu phát triển của Việt Nam. Huỳnh Tấn Đạt cho biết nhiều giáo sư và chuyên gia người Việt tại Australia rất sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ sinh viên trẻ hoặc tham gia giải quyết những vấn đề trong nước. Tuy nhiên, trước đây họ chưa có nhiều đầu mối phù hợp để cùng làm việc. Thông qua SVAU và NIC AU, những nguồn lực này đang từng bước được tập hợp và kết nối.

Trong thời gian tới, Huỳnh Tấn Đạt mong muốn xây dựng một cơ sở dữ liệu về các chuyên gia, nhà khoa học người Việt tại Australia. Khi nhận được yêu cầu hoặc “đề bài” từ Việt Nam, SVAU và các mạng lưới học thuật liên quan có thể nhanh chóng tìm đúng chuyên gia, đúng lĩnh vực để kết nối. Theo bạn, trở ngại lớn nhất hiện nay không phải là trí thức trẻ thiếu mong muốn đóng góp, mà là còn thiếu những kênh tiếp nhận rõ ràng. Nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh và chuyên gia ở nước ngoài chưa biết Việt Nam đang cần gì, nên liên hệ với ai và các ý tưởng của họ sẽ được tiếp nhận, đánh giá, thử nghiệm như thế nào.

Vì vậy, điều mà chàng nghiên cứu sinh trẻ mong mỏi nhất trên cương vị Chủ tịch SVAU là các bộ, ngành, địa phương, trường đại học và doanh nghiệp trong nước có thể đưa ra những “đề bài” cụ thể hơn. Đó có thể là một vấn đề về công nghệ, một nhu cầu nghiên cứu, một mô hình cần thử nghiệm hoặc một bài toán mà địa phương và doanh nghiệp đang tìm cách giải quyết. Khi nhu cầu được xác định rõ, những người có chuyên môn phù hợp mới có thể tham gia hiệu quả.

Huỳnh Tấn Đạt cũng cho rằng các ý tưởng và sản phẩm của trí thức trẻ cần được tiếp nhận minh bạch, đánh giá công bằng và có cơ hội thử nghiệm trong thực tế. , Bạn chia sẻ: “Khi ý kiến của các bạn được lắng nghe, sản phẩm có nơi để thử nghiệm và ứng dụng, mọi người sẽ tự tin và chủ động đóng góp nhiều hơn”.

Nhìn lại hành trình hơn 10 năm của Huỳnh Tấn Đạt tại Australia, mọi chuyện bắt đầu từ một mong muốn rất giản dị: tìm gặp thêm những người bạn Việt Nam khi mới bước vào đại học. Từ những buổi gặp gỡ đầu tiên, Đạt dần nhận ra ý nghĩa của công tác cộng đồng. Một lời giới thiệu đúng lúc có thể giúp sinh viên tìm được cơ hội việc làm; một buổi chia sẻ có thể giúp người mới sang bớt bỡ ngỡ; một cuộc gặp giữa nhà khoa học và doanh nghiệp có thể mở ra hướng đi mới cho một đề tài nghiên cứu. Bằng sự bền bỉ, tinh thần sẻ chia và khả năng kết nối, Huỳnh Tấn Đạt đang góp phần xây dựng hình ảnh một thế hệ thanh niên Việt Nam tự tin hội nhập, có năng lực chuyên môn và luôn sẵn sàng hướng tri thức, tâm huyết về quê hương, đất nước./.