Kết nối trí tuệ Việt toàn cầu: Cầu nối quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ra nước ngoài

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện (thứ 3, từ phải qua) tham gia hoạt động giới thiệu ẩm thực Việt tại Trùng Khánh. Ảnh: TTXVN phát

Thầy Nguyễn Xuân Diện cho biết để thực hiện tốt vai trò cầu nối quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, trước hết cần tạo môi trường học tập thân thiện, giúp sinh viên tự tin và yêu thích tiếng Việt. Trong các học phần như Khẩu ngữ, Ngữ pháp, Tiếng Việt thương mại hay Văn học Việt Nam, thầy luôn lồng ghép các nội dung về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam, từ cách xưng hô, chào hỏi, truyền thống hiếu nghĩa, tôn sư trọng đạo, đến các lễ hội, phong tục tập quán. Thầy chia sẻ: "Tôi cũng thường xuyên đưa những câu chuyện, bài báo, video clip về đất nước, con người Việt Nam vào bài giảng để các em sinh viên Trung Quốc có cái nhìn đa chiều và thực tế hơn".

Bên cạnh giảng dạy, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đặc biệt chú trọng đến các hoạt động ngoại khóa như Tuần lễ thực tiễn giữa học kỳ và Ngày hội Văn hóa Quốc tế của trường. Các sinh viên tham gia ngâm thơ, diễn thuyết, múa sạp, xem phim, viết thư pháp, trình diễn trang phục truyền thống và trải nghiệm chế biến các món ăn Việt Nam như phở, nem, bánh mì. Thầy Diện nói: "Để làm được điều này, ngay từ đầu, dù bản thân tôi không biết nấu ăn, tôi đã lên mạng học cách làm và cùng các em vào bếp, hoặc gọi điện nhờ người thân ở Việt Nam hướng dẫn".

Song song với công tác giảng dạy, thầy tích cực biên soạn giáo trình, dịch thuật và nghiên cứu khoa học. Đến nay, ông đã xuất bản 3 giáo trình tiếng Việt, 2 tác phẩm dịch và hướng dẫn học viên dịch nhiều ấn phẩm về kinh tế, thương mại Việt Nam. Theo thầy, những công trình này góp phần bổ sung nguồn tài liệu phục vụ việc học tiếng Việt và nghiên cứu về Việt Nam tại Trung Quốc.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, việc ngày càng nhiều sinh viên Trung Quốc chủ động lựa chọn học tiếng Việt thay vì chuyển ngành như trước là nguồn động viên lớn đối với các giảng viên Việt Nam. Thầy bày tỏ: "Tôi mong muốn sẽ tiếp tục cống hiến để ngày càng có nhiều sinh viên Trung Quốc yêu mến và hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam".

Ngoài công tác giảng dạy, với gần 20 năm sinh sống và làm việc tại Trùng Khánh, thầy còn tích cực hỗ trợ cộng đồng người Việt thông qua việc cập nhật các quy định mới của Trung Quốc về lao động, cư trú và kinh doanh. Thầy nhấn mạnh: "Việc hiểu biết và chấp hành pháp luật nước sở tại chính là nền tảng để cộng đồng người Việt được tôn trọng và hội nhập bền vững".

Thầy cũng thường xuyên tham gia các hoạt động do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh tổ chức, trong đó có chương trình "Diplomat's Kitchen" (Bếp Nhà Ngoại giao) nhằm quảng bá ẩm thực và văn hóa Việt Nam. Tại sự kiện, thầy cùng các phu nhân cán bộ ngoại giao trực tiếp giới thiệu những món ăn truyền thống như phở và nem tới bạn bè Trung Quốc.

Chia sẻ về dự định sắp tới, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cho biết ông dự định mở một nhà hàng Việt Nam tại Trùng Khánh, vừa là nơi giới thiệu ẩm thực, vừa là không gian giao lưu của cộng đồng người Việt.

"Tôi mong muốn trở thành một 'cầu nối' thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện, từ văn hóa, giáo dục đến kinh tế, thương mại, giữa Trùng Khánh nói riêng và Trung Quốc nói chung với Việt Nam. Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để mỗi người con Việt Nam xa xứ có thể đóng góp vào sự phát triển và gắn kết cộng đồng, cũng như thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc", thầy Nguyễn Xuân Diện chia sẻ./.