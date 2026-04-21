Kết nối tri thức và công nghệ, hướng tới xã hội học tập và đổi mới sáng tạo

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày Khoa học, Công nghệ Việt Nam (18/5) và Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới; đồng thời, là hoạt động cụ thể nhằm triển khai các định hướng quan trọng của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nhân dịp này, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam gửi lời chúc mừng và cho rằng, Ngày hội Sách và Khoa học công nghệ tại tỉnh Sơn La năm nay là đóng góp ý nghĩa giúp người dân tiếp cận tri thức, vận dụng, đổi mới và đóng góp cho cộng đồng. UNESCO cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, trong đó có tỉnh Sơn La thúc đẩy học tập suốt đời và củng cố cộng đồng học tập - nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững.

Ngay sau Lễ khai mạc, hơn 300 đại biểu đã tham gia diễu hành bằng xe đạp xung quanh khu vực Quảng trường Tây Bắc và các tuyến đường thuộc phường Tô Hiệu, phường Chiềng Cơi nhằm lan tỏa thông điệp: “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển” và Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Động lực tăng trưởng mới”; tham quan, trải nghiệm các gian trưng bày, giới thiệu sách - “Ngôi nhà trí tuệ”; các gian giới thiệu lập trình, trải nghiệm Robotics/Robocon, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại Ngày hội còn diễn ra Cuộc thi rung chuông vàng, với chủ đề “Chìa khóa tri thức, khoa học và công nghệ”; thi sân khấu hóa tác phẩm văn học và sự kiện lịch sử; chương trình văn nghệ đặc biệt; các hoạt động thể thao dân gian.

Ngoài ra, tỉnh Sơn La cũng tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Dữ liệu. Trung tâm được tích hợp AI phân tích tổng hợp dữ liệu, chuẩn hóa, sẵn sàng kết nối, chia sẻ, phục vụ khai thác hiệu quả dựa trên 3 nền tảng số: Kho dữ liệu dùng chung với 333 danh mục dữ liệu của 18 sở, ngành; Trung tâm điều hành thông minh (IOC) xây dựng 191 kịch bản điều hành của UBND tỉnh và các sở, ngành dựa trên dữ liệu; cổng dữ liệu mở, với 395 dữ liệu được kết nối trực tiếp từ kho dữ liệu dùng chung tự động qua API đã công bố 805 bộ dữ liệu phục vụ người dân và doanh nghiệp… Đây là kết quả bước đầu hình thành hệ sinh thái dữ liệu hoàn chỉnh của tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La có hơn 130 “Ngôi nhà trí tuệ”, thư viện cộng đồng cùng các lớp học Stem, lớp học văn hóa dân tộc - những “không gian tri thức” ngay tại cơ sở, nơi người dân có thể đọc sách, học tập và giao lưu, chia sẻ tri thức. Điều đáng ghi nhận là văn hóa đọc tại Sơn La đang có sự chuyển biến rõ rệt, từ hoạt động mang tính phong trào sang nhu cầu tự thân; từ không gian truyền thống sang môi trường mở, linh hoạt; từ đọc để biết sang đọc để học và vận dụng.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh: Những năm qua tỉnh đã từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và đời sống; hỗ trợ các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; đồng thời nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ của người dân. Ngày hội là minh chứng cụ thể cho sự kết nối giữa tri thức truyền thống và tri thức hiện đại, giữa văn hóa đọc và công nghệ số, giữa việc học với thực tiễn phát triển.

Ngày hội đã giúp đưa tri thức và khoa học công nghệ đến gần hơn với người dân, khơi dậy tinh thần học tập và đổi mới trong toàn xã hội. Giá trị lớn nhất của Ngày hội không chỉ dừng lại ở các hoạt động hôm nay, mà ở những chuyển biến tích cực sau đó, nếu được duy trì và lan tỏa, sẽ tạo thành nền tảng vững chắc cho một xã hội học tập thực chất và một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững.

Ông Nguyễn Đình Việt đề nghị các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh văn hóa đọc, chuyển đổi số gắn với nhu cầu thực tiễn; phát triển khoa học công nghệ theo hướng ứng dụng; các cơ sở giáo dục chú trọng rèn luyện năng lực tự học, tư duy sáng tạo; cộng đồng doanh nghiệp tăng cường đầu tư cho công nghệ và đổi mới; mỗi người dân chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng để thích ứng với yêu cầu phát triển mới.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La kỳ vọng thế hệ trẻ địa phương sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong học tập, sáng tạo và khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám tạo ra những giá trị mới cho xã hội./.