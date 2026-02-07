Kết nối trí thức kiều bào vì mục tiêu phát triển bền vững Thủ đô

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, năm 2026 và những năm tiếp theo, Hà Nội xác định xây dựng mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững trên cả ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường; trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là động lực chủ yếu. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá cao vai trò, tiềm năng và những đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với quá trình phát triển Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Vũ Quang – TTXVN

Khái quát những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2025, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kêu gọi kiều bào tiếp tục đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô không chỉ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh mà còn ở các lĩnh vực văn hóa, du lịch và hợp tác quốc tế. Thành phố cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường các hình thức tham vấn để tiếp nhận ý kiến đóng góp của kiều bào trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô thời gian tới.



Thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, chuyển biến mạnh mẽ của Hà Nội trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo – những lĩnh vực được thành phố xác định là định hướng ưu tiên hàng đầu. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm và mang tính xây dựng của kiều bào tại buổi gặp mặt.