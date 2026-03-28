Kết nối tour tuyến, quảng bá điểm đến du lịch Bắc Ninh

Lãnh đạo ngành du lịch các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, cùng đông đảo doanh nghiệp lữ hành, cơ sở dịch vụ du lịch trong và ngoài tỉnh đã dự hội nghị.



Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Việt Hùng- TTXVN

Bắc Ninh có nguồn tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú về loại hình, đặc sắc về giá trị và có tính bổ trợ cho nhau để phát triển sản phẩm dịch vụ, từ các giá trị văn hóa - tâm linh đến cảnh quan sinh thái, nghỉ dưỡng.



Toàn tỉnh hiện có hơn 1.400 lễ hội, gần 1.450 di tích lịch sử - văn hóa, 24 bảo vật quốc gia, 27 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 8 di sản được UNESCO ghi danh. Nhiều loại hình văn hóa đặc sắc như dân ca quan họ, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cùng hệ thống làng nghề truyền thống, phong tục bản địa và cảnh quan tự nhiên đa dạng tạo nền tảng thuận lợi để phát triển du lịch.



Bên cạnh đó, Bắc Ninh sở hữu nhiều điểm đến sinh thái như Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, Khuôn Thần, hồ Cấm Sơn, rừng nguyên sinh Khe Rỗ, Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử… Đây được xem là “kho báu” di sản để ngành du lịch khai thác, xây dựng sản phẩm đặc trưng.



Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Đỗ Tuấn Khoa cho biết, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Bắc Ninh xác định du lịch là ngành kinh tế dịch vụ quan trọng. Tỉnh định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực như du lịch văn hóa - tâm linh - lễ hội; du lịch làng nghề gắn với di sản phi vật thể; du lịch nông thôn - sinh thái - cộng đồng; du lịch hội nghị (MICE), du lịch kết hợp giáo dục, thể thao; đồng thời phát triển sản phẩm du lịch kinh tế đêm và tăng cường liên kết vùng.



Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu một số sản phẩm, dịch vụ và điểm đến du lịch tiêu biểu của Bắc Ninh như Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, Senna Wellness Retreat, Nhà khách tỉnh Bắc Ninh… Đồng thời, nhiều ý kiến trao đổi cho rằng du lịch Bắc Ninh thời gian qua có bước phát triển tích cực; hạ tầng từng bước được cải thiện; các di tích lịch sử - văn hóa được quan tâm bảo tồn, tôn tạo; hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch ngày càng được tổ chức bài bản.



Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất Bắc Ninh tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, kết hợp hài hòa phương thức truyền thống với nền tảng số nhằm mở rộng độ phủ thương hiệu. Theo bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Giám đốc Công ty cổ phần Sunny Việt Nam, để đẩy mạnh truyền thông số, tỉnh cần xây dựng kênh nhận diện tập trung cho du lịch Bắc Ninh trên mạng xã hội; làm mới hình ảnh theo hướng trẻ trung, gần gũi, dễ tiếp cận; qua đó nâng cao khả năng lan tỏa các giá trị văn hóa Kinh Bắc tới công chúng trong và ngoài tỉnh.



Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết, năm 2025 đánh dấu bước chuyển mới với sự xuất hiện của chuyến tàu du lịch “Hà Nội 5 cửa ô” đưa du khách từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn, mở ra hướng liên kết phát triển du lịch bền vững giữa Bắc Ninh với Hà Nội và các tỉnh lân cận, đồng thời làm mới cách tiếp cận di sản Kinh Bắc theo hướng trải nghiệm. Theo ông, để thúc đẩy du lịch phát triển hiệu quả, Bắc Ninh cần tăng tính trải nghiệm trong các sản phẩm du lịch, xây dựng tour tuyến chuyên đề gắn với di sản văn hóa, làng nghề và lễ hội; đồng thời đẩy mạnh liên kết với Hà Nội và các địa phương trong vùng nhằm hình thành chuỗi sản phẩm liên hoàn, thu hút du khách lưu trú dài ngày.



Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, công tác xúc tiến, quảng bá điểm đến của Bắc Ninh cần đổi mới tư duy phát triển với tầm nhìn dài hạn. Trong đó, cần chuyển từ quảng bá thông tin sang quảng bá trải nghiệm, xây dựng nội dung truyền thông có chiều sâu, chạm tới cảm xúc du khách, được đầu tư công phu và đủ sức cuốn hút. Bắc Ninh cần xác định giá trị cốt lõi của thương hiệu du lịch là tinh hoa di sản văn hóa Kinh Bắc, hệ thống làng nghề truyền thống cùng những điểm đến đặc trưng để tập trung quảng bá.

Bên cạnh đó, địa phương cần đẩy mạnh xúc tiến thông qua các sự kiện văn hóa, du lịch quy mô; có cách làm riêng, khai thác hiệu quả vai trò của các nhân vật có sức ảnh hưởng (KOLs); đồng thời chú trọng quảng bá tại chỗ, xây dựng điểm đến xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng dịch vụ. Ông Hà Văn Siêu cũng nhấn mạnh, trải nghiệm văn hóa Bắc Ninh rất đặc sắc, vì vậy chính người dân địa phương cần phát huy niềm tự hào, chủ động lan tỏa giá trị di sản; đồng thời tăng cường liên kết với các địa phương lân cận để hình thành chuỗi sản phẩm, mở rộng không gian phát triển du lịch./.

