Kết nối toàn cầu về công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Các đại biểu tham quan triển lãm giới thiệu các sản phẩm công nghệ tại sự kiện Techfest Hải Phòng 2026. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Đánh giá cao tinh thần chủ động của Hải Phòng trong việc đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh đề nghị cần xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Duyên hải Bắc Bộ, là một cực tăng trưởng đổi mới sáng tạo của vùng Duyên hải Bắc Bộ, kết nối với Hà Nội, Quảng Ninh và các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Theo đó, Hải Phòng cần phát triển đồng bộ hệ sinh thái gồm trung tâm đổi mới sáng tạo, phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Cùng với đó, Hải Phòng cần lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, giúp doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, đổi mới mô hình kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Thành phố cần thúc đẩy thương mại hóa nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác với các trung tâm đổi mới sáng tạo, trường đại học, doanh nghiệp và quỹ đầu tư nước ngoài để thu hút công nghệ, tri thức, nguồn lực và thị trường.



Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ là định hướng phát triển mà còn là cơ hội để Hải Phòng bứt phá, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thành phố đã triển khai Nghị quyết số 57 một cách quyết liệt theo tinh thần “6 rõ”; tận dụng các cơ chế đặc thù từ Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội, thành phố đã ban hành đồng bộ 6 nghị quyết và 4 quyết định để giải phóng mọi nguồn lực. Thành phố mong muốn tiếp tục đón nhận nhiều doanh nghiệp công nghệ chiến lược khác đến nghiên cứu, đầu tư và phát triển lâu dài.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục đổi mới mô hình đào tạo, gắn đào tạo với nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và nhu cầu của doanh nghiệp; phát huy vai trò là trung tâm sáng tạo, nơi ươm tạo các ý tưởng và doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ. Hải Phòng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà khoa học, các chuyên gia triển khai các công trình nghiên cứu và mô hình thực nghiệm tại địa phương. Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp; hỗ trợ không gian đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư, chuyên gia tư vấn, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và các chính sách để doanh nghiệp khởi nghiệp có điều kiện phát triển và vươn ra thị trường quốc tế.

Tại Lễ Khai mạc, Ban Tổ chức đã công bố và trao Quyết định công nhận Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng khoa học – công nghệ Hải Phòng. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống mạng lưới đổi mới sáng tạo của Hải Phòng.



Techfest Hải Phòng 2026 diễn ra trong hai ngày 4-5/8 với nhiều hoạt động phong phú: triển lãm, trình diễn công nghệ, hội thảo chuyên đề, kết nối đầu tư, hợp tác quốc tế. Sự kiện được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với quy mô 125 gian hàng trực tiếp và 125 gian hàng triển lãm số; thu hút hơn 3.000 đại biểu tham gia trực tiếp, khoảng 10.000 người tham gia trực tuyến, đặc biệt có sự tham dự của đại biểu 5 quốc gia: Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Thái Lan.



Một trong những điểm nhấn nổi bật chương trình là không gian triển lãm “Hải trình 5 Cảng công nghệ” giới thiệu hơn 1.000 sản phẩm đổi mới sáng tạo. Triển lãm chia thành 5 phân khu: Global Techport (Cảng Công nghệ Toàn cầu), National Techport (Cảng Công nghệ Quốc gia), Innovation Port (Cảng Đổi mới sáng tạo), Heritage Techport (Cảng Di sản công nghệ) và Connectivity Port (Cảng Kết nối).

Chương trình cũng mang đến hội thảo chuyên sâu “Từ ý tưởng đến thị trường”, diễn đàn “Thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Hải Phòng từ cơ chế đặc thù”, hội thảo “Cầu nối công nghệ KIST – Hải Phòng: Từ nghiên cứu đến ứng dụng thực tiễn”; các phiên kết nối cung cầu công nghệ, nhân lực đổi mới sáng tạo và xúc tiến hợp tác giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học…

Từ một sân chơi của cộng đồng khởi nghiệp địa phương, bước sang năm thứ 9 tổ chức, Techfest Hải Phòng đã trở thành điểm hẹn của các nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế. Năm nay, việc Hải Phòng vừa lọt top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu thế giới là nền tảng để Techfest Hải Phòng từng bước vươn tầm trở thành diễn đàn kết nối công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp mang tính quốc tế./.