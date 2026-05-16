Kết nối tình đoàn kết quốc tế qua hoạt động trồng cây hữu nghị

Ông Mauricio Alejandro Martinez Duque, Tổng Lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ phát động phong trào trồng cây hữu nghị. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.



Theo bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng chủ trương lớn về phát triển mảng xanh đô thị, cụ thể hóa chương trình “Trồng 1 triệu cây xanh” của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, đồng thời triển khai kế hoạch trồng 5.000 cây xanh của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố trong giai đoạn 2025 – 2030.

“Vườn cây hữu nghị” tại phường Phú An là biểu tượng sinh động cho tình đoàn kết, hợp tác và gắn bó giữa nhân dân Thành phố với bạn bè quốc tế. Sự tham gia của các Tổng lãnh sự quán, các tổ chức, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đã góp phần làm phong phú thêm ý nghĩa của chương trình, thể hiện tinh thần hợp tác vì một tương lai xanh, bền vững.



Thay mặt Lãnh sự đoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ, ông Mauricio Alejandro Martinez Duque, Tổng Lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thế giới ngày nay đang đối mặt với nhiều biến động và thách thức, trong đó có những nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên chung của nhân loại. Điều đó đòi hỏi cộng đồng quốc tế cần tăng cường hợp tác và trách nhiệm chung nhằm bảo vệ hành tinh xanh cho các thế hệ tương lai.



Theo ông Mauricio Alejandro Martinez Duque, sáng kiến sinh thái “Trồng 5.000 cây xanh” và chương trình “Trồng một triệu cây xanh” của Thành phố Hồ Chí Minh rất có ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên, phát triển bền vững và xây dựng lối sống xanh thân thiện với môi trường; đồng thời góp phần thúc đẩy một tương lai phát triển hài hòa, nơi các quốc gia cùng đề cao đối thoại, hợp tác, hữu nghị và đoàn kết vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Các đại biểu khánh thành Vườn cây hữu nghị tại phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

“Chúng ta hãy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị và trách nhiệm đối với môi trường sống, cùng nhau vun đắp một tương lai hòa bình, phát triển bền vững và hài hòa với thiên nhiên”- ông Mauricio Alejandro Martinez Duque nhấn mạnh.



Sau hoạt động trồng cây ủng hộ lễ phát động phong trào trồng cây hữu nghị và nghi thức khánh thành Vườn cây hữu nghị tại phường Phú An, các đại biểu đã đến tham quan Làng tre Phú An - khu bảo tồn sinh thái tre Việt Nam và tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống Việt Nam./.