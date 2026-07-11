Kết nối tiêu thụ nông sản gắn với phát triển du lịch Phú Thọ

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ trưng bày, giới thiệu và kết nối tiêu thụ nông sản tỉnh Phú Thọ, đợt 2 năm 2026 tại Quảng trường Trung tâm Khu du lịch quốc gia Tam Đảo, xã Tam Đảo. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

Diễn ra từ ngày 10 - 12/7, Tuần lễ là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh đến người tiêu dùng và du khách; đồng thời tạo cơ hội để các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và hộ sản xuất kết nối với các đơn vị phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ Hoàng Đức Công nhấn mạnh, trong bối cảnh phát triển mới, nông nghiệp không chỉ hướng tới gia tăng sản lượng mà phải tạo ra giá trị cao hơn thông qua xây dựng thương hiệu, gắn sản xuất với du lịch, dịch vụ và chuyển đổi số. Việc lựa chọn tổ chức Tuần lễ tại Khu du lịch quốc gia Tam Đảo nhằm khai thác lợi thế của điểm đến du lịch để quảng bá nông sản một cách trực quan, hiệu quả, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Theo ông Hoàng Đức Công, thời gian qua các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực hỗ trợ hội viên chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; phát triển các sản phẩm OCOP, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và thương mại điện tử. Đặc biệt, sáng 11/7, Hội Nông dân tỉnh sẽ gắn biển và triển khai xây dựng mô hình điểm "Nông dân làm du lịch văn hóa bản địa gắn với nông nghiệp sinh thái" tại xã Tam Đảo, làm cơ sở nhân rộng khoảng 30 mô hình trên địa bàn tỉnh. Du khách tham quan, tìm hiểu các sản phẩm nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tại Tuần lễ trưng bày, giới thiệu và kết nối tiêu thụ nông sản tỉnh Phú Thọ, đợt 2 năm 2026, tổ chức tại Quảng trường Trung tâm Khu du lịch quốc gia Tam Đảo. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN



Tuần lễ năm nay quy tụ hơn 30 gian hàng của các hội nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp của tỉnh Phú Thọ, chủ thể OCOP và cơ sở sản xuất trong tỉnh cùng sự tham gia của các đơn vị đến từ Lào Cai và Lâm Đồng. Hàng trăm sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và sản phẩm làng nghề được giới thiệu tại không gian trưng bày, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, mua sắm ngay trong đêm khai mạc.



Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra các hoạt động kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm, livestream bán hàng trên nền tảng số, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tiếp cận hệ thống phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ.



Thông qua Tuần lễ, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ kỳ vọng tăng cường liên kết giữa sản xuất với thị trường, giữa nông nghiệp với du lịch, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu nông sản địa phương, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và xây dựng nông thôn mới.



Tỉnh Phú Thọ hiện có 689 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 5 sản phẩm đạt 5 sao. Thông qua Chương trình OCOP, giá trị hàng hóa của các sản phẩm tăng từ 15-20%. Các sản phẩm OCOP không chỉ góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, ẩm thực và du lịch của Phú Thọ mà còn giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người địa phương đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế nông nghiệp./.