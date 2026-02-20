Kết nối phát triển thị trường, gia tăng giá trị sản phẩm OCOP

Người dân mua sắm sản phẩm OCOP tại Hội chợ Xúc tiến thương mại và du lịch tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Tỉnh Vĩnh Long hiện có gần 1.140 sản phẩm OCOP, tạo nên nguồn đặc sản phong phú, giàu bản sắc và đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Nhằm nâng tầm sản phẩm và tăng cường kết nối thị trường, tháng 1/2026, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ra mắt Không gian Thương hiệu và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long. Mô hình hướng đến hỗ trợ ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, bảo hộ sở hữu trí tuệ và từng bước xây dựng bản đồ thương hiệu số cho sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh.

Song song đó, Sở phối hợp tổ chức Cuộc thi “Thiết kế giỏ quà, hộp quà đặc sản địa phương và quà Tết - Lễ hội chứa sản phẩm OCOP tỉnh Vĩnh Long” thu hút 44 mẫu thiết kế của 34 tổ chức, cá nhân tham gia. Các sản phẩm kết hợp hài hòa nét mộc mạc miền Tây với thẩm mỹ hiện đại, ưu tiên vật liệu thân thiện môi trường, không chỉ gia tăng giá trị hàng hóa mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quà Tết OCOP đa dạng, đậm đà bản sắc địa phương.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu – Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu – cho rằng, việc hình thành Không gian Thương hiệu và Công nghệ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, giúp doanh nghiệp phát triển theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Đây cũng là môi trường kết nối mở cho cộng đồng khởi nghiệp tiếp cận thông tin thị trường, xu hướng tiêu dùng và tiêu chuẩn mới. Bà kỳ vọng, thông qua mô hình này, các sản phẩm ứng dụng công nghệ, đạt tiêu chuẩn cao hoặc được công nhận thương hiệu quốc gia sẽ tiếp tục được hỗ trợ quảng bá, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, Không gian Thương hiệu và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long không chỉ dừng lại ở chức năng trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà được định vị là trung tâm kết nối giữa Nhà nước – Nhà khoa học – Doanh nghiệp – Hợp tác xã – Thanh niên khởi nghiệp. Đây sẽ là cầu nối để các ý tưởng sáng tạo gặp đúng nguồn lực, giúp các giải pháp khoa học – công nghệ sớm đi vào thực tiễn sản xuất, qua đó hỗ trợ sản phẩm địa phương mở rộng thị trường tiêu thụ.

Dịp Tết Bính Ngọ năm nay, tại tỉnh Vĩnh Long, các giỏ quà Tết kết hợp sản phẩm OCOP được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Không chỉ là món quà biếu, mỗi giỏ quà còn gửi gắm câu chuyện về quê hương và tâm huyết của từng chủ thể sản xuất. Kết quả này đến từ các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại được triển khai bài bản, tiêu biểu là chương trình “Trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP và tiềm năng OCOP” gắn với Cuộc thi “Thiết kế giỏ quà Tết năm 2026” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tổ chức.

Với chủ đề “Giỏ quà quê hương – Tình thương trao tặng”, cuộc thi thu hút khoảng 200 bài dự thi, giới thiệu hơn 1.400 sản phẩm; trong đó, có trên 220 sản phẩm OCOP do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý và hơn 1.180 sản phẩm đặc trưng địa phương. Chương trình không chỉ tạo không gian quảng bá trực tiếp mà còn kết hợp livestream trên nền tảng số, góp phần mở rộng độ phủ thị trường. Nhiều sản phẩm OCOP được “làm mới” về hình thức, tăng nhận diện và sức cạnh tranh; bao bì, cách gói quà tinh tế đã nâng giá trị sản phẩm và tạo ấn tượng tốt với người tiêu dùng.

Chị Cao Thị Tiến (xã Hùng Hòa, tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: “Tham gia hội thi, đơn vị mang đến sản phẩm ‘Giỏ quà gửi trọn tình quê’ gồm các sản phẩm OCOP đặc trưng như dừa sáp, mật hoa dừa, bưởi da xanh… Việc trang trí giỏ quà từ đặc sản OCOP không chỉ tạo ra món quà đẹp mà còn lan tỏa giá trị văn hóa địa phương, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi giỏ quà là sự kết tinh tâm huyết, qua đó chúng tôi mong muốn quảng bá và kêu gọi ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm OCOP mang hương vị quê hương”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết, dịp Tết năm nay, Hội chủ động lựa chọn những sản phẩm OCOP tiêu biểu để đưa các giỏ quà giới thiệu đến tổ chức, cá nhân và trong hệ thống Hội làm quà chúc xuân, qua đó góp phần lan tỏa giá trị sản phẩm địa phương. Thông qua hội thi thiết kế giỏ quà Tết, hội viên phụ nữ không chỉ sáng tạo nên những sản phẩm mang ý nghĩa văn hóa và tình cảm mà còn từng bước tiếp cận phương thức kinh doanh mới, rèn luyện kỹ năng tiếp thị, xây dựng hình ảnh sản phẩm. Mục tiêu hướng đến là đưa các sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và mang đậm đặc trưng quê hương đến tay người tiêu dùng một cách bài bản, chuyên nghiệp hơn.

Thời gian tới, ngành Công Thương sẽ tiếp tục đổi mới xúc tiến thương mại theo hướng chuyên nghiệp, đa kênh, gắn với chuyển đổi số, tăng cường kết nối cung – cầu trực tiếp và trực tuyến, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng và từng bước tiếp cận thị trường. Song song đó, ngành đồng hành xây dựng thương hiệu, hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng, gắn xúc tiến thương mại với quảng bá văn hóa – du lịch, tạo giá trị gia tăng bền vững cho sản phẩm địa phương./.