Kết nối nhân dân và giao lưu văn hóa – nền tảng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam, Thái Lan

Các diễn giả tại tọa đàm "Việc giảng dạy và học tiếng Việt tại Thái Lan". Ảnh: Đỗ Sinh – P/v TTXVN tại Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trong bài phát biểu chính “Tương lai quan hệ Thái Lan - Việt Nam sau 50 năm quan hệ ngoại giao”, Đại sứ Phạm Việt Hùng nêu bật ý nghĩa của hội thảo khi nhấn mạnh vai trò quan trọng của các trường đại học không chỉ trong việc bảo tồn lịch sử chung mà còn định hình tương lai của mối quan hệ đối tác thông qua giáo dục, nghiên cứu và kết nối nhân dân.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đỗ Sinh – P/v TTXVN tại Thái Lan

Theo Đại sứ, Thái Lan chiếm một vị trí độc đáo trong lịch sử hiện đại của Việt Nam với tư cách là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và tiến hành các hoạt động cách mạng. Trong thời gian ở Thái Lan những năm 1928-1929, Bác Hồ với tên gọi Thần Chín không chỉ nhận được sự kính trọng và yêu mến của cộng đồng người Việt mà còn cả thiện cảm của nhiều người Thái. Ngày nay, các di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nakhon Phanom, Udon Thani và Phichit vẫn là những biểu tượng trường tồn của tình hữu nghị lịch sử và sự tôn trọng sâu sắc lẫn nhau giữa 2 dân tộc.

Những gắn kết về lịch sử và văn hóa này tiếp tục vang vọng trong cuộc sống đương đại. Văn hóa Thái Lan ngày càng trở nên quen thuộc với công chúng Việt. Tương tự, văn hóa truyền thống và du lịch Việt Nam cũng thu hút sự quan tâm ngày càng tăng của người Thái. Chỉ riêng năm 2025, hơn 1,1 triệu lượt du khách Việt Nam và Thái Lan đã đến thăm đất nước của nhau, phản ánh sự gắn kết ngày càng tăng giữa 2 xã hội. Cộng đồng người Việt tại Thái Lan, với hơn 100.000 người, từ lâu đã đóng vai trò là cầu nối hữu nghị vô giá bằng cách gìn giữ văn hóa Việt Nam, đồng thời tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thái Lan. Ở cấp địa phương, khoảng 20 cặp quan hệ kết nghĩa thành phố và tỉnh đã mở rộng hơn nữa các hoạt động giao lưu trong giáo dục, văn hóa, du lịch và kinh doanh, đưa lợi ích của mối quan hệ song phương đến gần hơn với người dân thường.

Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định chính mối liên kết bền chặt giữa nhân dân 2 nước mang lại sức sống, sự bền bỉ và ý nghĩa cho mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan. Nhân dịp này, Đại sứ cũng đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân và văn hóa trong những năm tới, như hợp tác giáo dục thông qua việc mở rộng trao đổi sinh viên và giảng viên, nghiên cứu chung và quan hệ đối tác chặt chẽ hơn giữa các trường đại học của 2 nước; khuyến khích giao lưu ngôn ngữ và văn hóa sâu rộng hơn bằng cách mở rộng giảng dạy tiếng Thái tại Việt Nam và tiếng Việt tại Thái Lan, cũng như hỗ trợ các chương trình Nghiên cứu Thái Lan và Việt Nam; thúc đẩy du lịch, giao lưu thanh niên và hợp tác giữa các cộng đồng địa phương thông qua việc tăng cường kết nối. “Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng là bảo tồn di sản lịch sử chung gắn kết 2 nước, bao gồm các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan, để các thế hệ tương lai có thể tiếp tục trân trọng tình hữu nghị bền vững giữa nhân dân 2 nước”, Đại sứ nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các diễn giả đã thể hiện mối quan tâm và hiểu biết sâu sắc về Việt Nam qua các tham luận về “Xu hướng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam” và “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Điểm nhấn của hội thảo là tọa đàm “Việc giảng dạy và học tiếng Việt tại Thái Lan” với sự tham gia thảo luận của các học giả, giảng viên tiếng Việt tại các trường đại học hàng đầu Thái Lan như Chulalongkorn, Chiang Mai, Thammasat, Ramkhamhaeng, Udonthani Rajabhat.

Trợ lý Giáo sư, TS Pisit Amnuaygerntra, Khoa Nhân văn, Đại học Kasetsart, trình bày tham luận “Xu hướng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam”. Ảnh: Đỗ Sinh – P/v TTXVN tại Thái Lan

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bangkok, Trợ lý Giáo sư, Tiến sĩ Morragotwong Phumplab, Đại học Thammasat, cho rằng điều quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa 2 nước chính là mối quan hệ giữa nhân dân với nhân dân, và tiếng Việt chính là cánh cửa giúp nhân dân 2 nước hiểu biết và gần gũi nhau hơn.

Trong khi đó, giảng viên Thanattha Jantem thuộc Đại học Naresuan cho biết ngày càng có nhiều trường đại học Thái Lan có chương trình giảng dạy tiếng Việt và hội thảo hôm nay rất có ý nghĩa, vì là dịp để các thầy cô được trao đổi với nhau về bộ môn này. Là giảng viên dạy tiếng Thái tại Việt Nam cũng như tiếng Việt tại Thái Lan, giảng viên Thanattha cho rằng hiểu biết về ngôn ngữ của nhau giúp nhân dân 2 nước cùng nhau phát triển cả về kinh tế và xã hội.

Đại sứ Phạm Việt Hùng chụp ảnh lưu niệm với đại diện nhà trường và các diễn giả, khách mời tại hội thảo. Ảnh: Đỗ Sinh – P/v TTXVN tại Thái Lan

Từ vị trí là một “ngôn ngữ của nước láng giềng”, tiếng Việt hiện được xem là “ngôn ngữ chiến lược” tại Thái Lan song hành với mối quan hệ ngày càng phát triển tốt đẹp giữa 2 quốc gia Đông Nam Á. Tiếng Việt hiện được giảng dạy tại rất nhiều trường đại học trải khắp các vùng miền của Thái Lan, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và hiểu biết giữa nhân dân 2 nước thêm gắn kết sâu sắc./.