Kết nối khoa học - công nghệ vì phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 16/3, tại Đại học Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị khoa học “Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ phục vụ Phát triển Bền vững Đồng bằng sông Cửu Long – ETMD 2026” với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, kỹ sư, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Hội nghị nhằm tăng cường kết nối nghiên cứu, chia sẻ các thành tựu khoa học - công nghệ mới, đề xuất các giải pháp kỹ thuật phục vụ phát triển bền vững cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Hội nghị được xem là diễn đàn học thuật quan trọng để kết nối cộng đồng nghiên cứu trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thông qua hội nghị, các nhà khoa học có cơ hội trao đổi kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu, giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới, thảo luận khả năng ứng dụng vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ nhấn mạnh, khoa học, kỹ thuật và công nghệ đang ngày càng đóng vai trò then chốt trong quá trình phát triển của xã hội. Đặc biệt, đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nơi đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, sụt lún đất, xâm nhập mặn và yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển, các giải pháp công nghệ và kỹ thuật tiên tiến được xem là yếu tố quan trọng để nâng cao khả năng thích ứng và phát triển bền vững. Hội nghị mở rộng nội dung nghiên cứu theo hướng liên ngành, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản với ứng dụng thực tiễn.

Nhiều kết quả nghiên cứu được trình bày tại hội nghị có tính ứng dụng cao, gắn với các vấn đề thực tiễn của khu vực như: các nghiên cứu về ứng dụng dữ liệu không gian và mô hình đô thị số trong quy hoạch và quản lý cảnh quan đô thị, cho thấy tiềm năng lớn trong việc nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, đặc biệt tại các thành phố trung tâm của vùng như Cần Thơ; các nền tảng công nghệ như GIS, WebGIS, mô hình 3D hay Digital Twin có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu, mô phỏng các kịch bản phát triển và giúp nhà quản lý đưa ra quyết định chính xác hơn trong quy hoạch đô thị và bảo vệ môi trường...

Bên cạnh đó, hội nghị cũng giới thiệu nhiều nghiên cứu về công nghệ mới trong nông nghiệp và chế biến nông sản – lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long. Hội nghị cũng giới thiệu một số đề tài tập trung phát triển các thiết bị đo lường và hệ thống cảm biến tự động nhằm đánh giá nhanh chất lượng nông sản sau thu hoạch như "Mô-đun thu phổ cận hồng ngoại phục vụ xác định độ ngọt của trái cây". Những công nghệ này góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hỗ trợ phân loại và bảo quản nông sản hiệu quả hơn trong chuỗi giá trị nông nghiệp.

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cũng hướng đến các giải pháp công nghệ thân thiện môi trường, xử lý chất thải và tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất năng lượng sinh học hoặc vật liệu mới. Các kết quả nghiên cứu này mở ra hướng đi mới cho việc phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên trong khu vực./.