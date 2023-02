Kết nối hợp tác với Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp trong bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Quang cảnh buổi ký kết. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Theo đó, hai bên sẽ hợp tác nghiên cứu về bảo tồn di sản văn hóa, cùng chủ trì các hội nghị chuyên đề học thuật, tổ chức các cuộc triển lãm; trao đổi tài liệu và các dữ liệu khác về lịch sử, văn hóa Việt Nam do học giả Pháp và Việt Nam nghiên cứu; hợp tác, chia sẻ nguồn tư liệu, hình ảnh liên quan đến di sản văn hóa Huế và triều Nguyễn đang được lưu trữ ở Pháp và Việt Nam, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử, dữ liệu số hóa về di sản văn hóa; hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân lực nâng cao năng lực về nghiên cứu, sưu tầm, lưu trữ tư liệu…



Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung cho biết, Quần thể di tích đã được Tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới cách đây 30 năm. Công tác trùng tu, phục dựng các di tích đến nay đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của chiến tranh, nhiều công trình cung điện bên trong Đại Nội bị phá hủy hoàn toàn, nguồn tư liệu lưu trữ trong nước rất ít. Vì vậy, Trung tâm mong muốn nhận được sự chia sẻ, kết nối từ phía Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp, nhất là tư liệu ảnh làm cơ sở cho việc xây dựng các đề án trùng tu, đảm bảo độ chân xác so với công trình gốc.



Theo ông Hoàng Việt Trung, các công trình cung điện của triều Nguyễn được trang trí theo phong cách “nhất thi, nhất họa” với nhiều bài thơ cổ, do vậy những tư liệu, hình ảnh rất quan trọng. Hiện nay, Trung tâm đang nghiên cứu để phục dựng lại Điện Cần Chánh trong Đại nội Huế và rất cần những hình ảnh lịch sử liên quan.



Giám đốc Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp Nicolas Fiévé cho biết, Viện sẵn sàng chia sẻ những hình ảnh, tư liệu liên quan đến triều Nguyễn trong kho lưu trữ; đồng thời sẽ kết nối, giới thiệu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế với các đơn vị lưu trữ tư liệu hình ảnh lịch sử lớn của Pháp, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản của Việt Nam.

Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO Pháp) là cơ quan của nhà nước Pháp về khoa học, văn hóa và nghề nghiệp thuộc Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Pháp./.