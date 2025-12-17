Kết nối hợp tác Việt Nam – Hy Lạp trong lĩnh vực lao động

Nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lao động giữa Việt Nam và Hy Lạp, trong các ngày 11-15/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã tổ chức Hội thảo “Mở khóa tiềm năng: Lao động tay nghề cao Việt Nam, giải pháp chiến lược cho thị trường lao động Hy Lạp”, cùng các hoạt động kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Hy Lạp tại thủ đô Athens và thành phố Thessaloniki.

Các đại biểu tham dự Hội thảo “Mở khóa tiềm năng: Lao động tay nghề cao Việt Nam, giải pháp chiến lược cho thị trường lao động Hy Lạp”. Ảnh do ĐSQ VN tại Hy Lạp cung cấp

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, tham dự Hội thảo, do Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp phối hợp với công ty WorkInGreece của Hy Lạp tổ chức ngày 11/12, về phía Hy Lạp có hơn 130 đại diện của các công ty, doanh nghiệp cần sử dụng lao động trong các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, nhà máy, nông nghiệp, các chủ sử dụng lao động, các công ty, văn phòng tư vấn luật, các trường Đại học và cơ quan báo chí, truyền thông Hy Lạp. Còn về phía Việt Nam có 12 công ty ứng lao động, là những doanh nghiệp có kinh nghiệm cung ứng lao động Việt Nam ra thị trường nước ngoài, trong đó có thị trường Hy Lạp.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương nhấn mạnh, diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, việc tổ chức Hội thảo thể hiện quyết tâm, nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp nhằm đưa hợp tác lao động, lĩnh vực có nhiều tiềm năng song chưa được khai thác tương xứng đi vào thực chất, hiệu quả, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước. Tháng 6/2025 vừa qua, tại cuộc gặp bên lề Hội nghị Đại dương của Liên hợp quốc giữa Thủ tướng hai nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis trong việc sẵn sàng tiếp nhận lao động tay nghề cao của Việt Nam.

Cũng trong phát biểu, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã giới thiệu mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và hướng phát triển lực lượng lao động, nhất là lao động kỹ thuật có tay nghề cao của Việt Nam để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới và chủ trương đẩy mạnh công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của Chính phủ Việt Nam, trong đó có thị trường châu Âu nói chung và Hy Lạp nói riêng.

Hoạt động kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Hy Lạp tại thành phố Thessaloniki. Ảnh do ĐSQ VN tại Hy Lạp cung cấp

Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Nội vụ, trong những năm gần đây, mỗi năm Việt Nam đưa gần 160.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hiện nay có khoảng 800.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở 40 nước và vùng lãnh thổ, với hơn 30 nhóm ngành nghề khác nhau.

Thị trường khu vực châu Âu luôn được đánh giá là những thị trường trọng điểm, có nhu cầu tiếp nhận số lượng lớn lao động nước ngoài. Riêng tại Hy Lạp, từ cuối năm 2023 đến nay đã có khoảng 1.300 lao động Việt Nam tới làm việc tại đây. Để tạo thuận lợi cho hợp tác hai nước trong lĩnh vực này, các cơ quan chức năng đang tiến hành đàm phán và thúc đẩy việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai chính phủ trong lĩnh vực cung ứng lao động.

Đây là lần đầu tiên, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp phối hợp với đối tác Hy Lạp tổ chức Hội thảo về lĩnh vực này nhằm giúp các doanh nghiệp tìm hiểu sâu thị trường cung ứng lao động, chính sách và thực tiễn đang diễn ra tại Hy Lạp và Việt Nam đồng thời, kết nối doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, công ty dịch vụ lao động Hy Lạp với các công ty cung cấp lao động Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, từ ngày 12-15/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Hy Lạp tại các thành phố Athens và Thessaloniki./.