Kết nối, hỗ trợ thông tin hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Pháp

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Pháp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Diễn đàn đã thu hút hơn 500 đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp của Việt Nam và Pháp.



Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định, Diễn đàn là cơ hội để kết nối chính quyền các thành phố và nhà đầu tư, doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Pháp. Trong khuôn khổ Diễn đàn, các tỉnh, thành phố của Việt Nam và Pháp giới thiệu về môi trường đầu tư, kinh doanh và định hướng chính sách thu hút đầu tư.



Đây là dịp để các doanh nghiệp tìm hiểu và tham luận nội dung thực tiễn triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, cùng thảo luận và đề xuất mong muốn kết nối, hỗ trợ thông tin hợp tác nhằm mở rộng đầu tư.



Diễn đàn còn tạo cơ hội cho các bên trao đổi ý tưởng, sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, hợp tác, đầu tư, góp phần thúc đẩy quan hệ “hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, lâu dài, tin cậy”; củng cố và tăng cường mối quan hệ sẵn có, đồng thời mở rộng các giao lưu, hợp tác giữa các đối tác mới của các địa phương Việt Nam và Pháp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.



Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, trong quý I/2023, Hà Nội đạt tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 5,8% (gấp 1,7 lần cả nước). Các ngành dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp đều tăng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 128 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán. Chi ngân sách địa phương trên 16 nghìn tỷ đồng, đạt 15% dự toán. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát… Có 7.500 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 73 nghìn tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,6%, cao hơn cùng kỳ (9,1%). Khách du lịch đến Hà Nội (có lưu trú) đạt hơn 1 triệu lượt, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 712 nghìn lượt, tăng 15 lần so với cùng kỳ.



Riêng về hợp tác đầu tư của Pháp: Lũy kế từ năm 1989 tới nay, thành phố Hà Nội đã thu hút khoảng 494,4 triệu USD vốn FDI từ Pháp. Trong đó, năm 2022 thu hút khoảng 7,8 triệu USD vốn FDI và trong 3 tháng đầu năm 2023 thu hút thêm 0,92 triệu USD. Một số dự án lớn của Pháp tại Hà Nội như: Dự án Cửa hàng Bán lẻ của Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam; Dự án Schneider Electric IT Việt Nam; Dự án Công ty TNHH L’OREAL VIỆT NAM; Trung tâm Mega Market; Dự án Công ty TNHH Christian Dior Việt Nam…



Phát biểu tại Diễn đàn, ông Nicolas Warnery, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam cho biết, năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam. Năm nay cũng kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, điều này thể hiện mong muốn chung là duy trì mối quan hệ sâu sắc ở tất cả các cấp.



Trong ba ngày qua, các phiên thảo luận tại Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Pháp đã chia sẻ kinh nghiệm, các giải pháp và dự án trong tương lai về vấn đề thành phố thông minh, phát triển đô thị và nông thôn bền vững hoặc di sản và du lịch. Xung quanh hồ Hoàn Kiếm, người Hà Nội được mời tham gia một chuyến "đi bộ ở Pháp" để khám phá di sản nông nghiệp và ẩm thực của Pháp nhờ khoảng 40 gian hàng nơi bạn có thể nếm thử rượu vang, pho mát, trái cây hoặc thịt chất lượng.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam, Đại sứ quán Pháp cam kết tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau và làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực./.