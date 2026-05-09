Kết nối gia đình, đơn vị và chiến sỹ mới trong quá trình huấn luyện tân binh

Kết nối giữa chỉ huy đơn vị huấn luyện, chiến sỹ mới và gia đình góp phần tích cực cho quá trình học tập, rèn luyện của các tân binh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện gia đình các chiến sỹ mới đã được nghe báo cáo về công tác huấn luyện hơn 500 chiến sỹ mới của đơn vị sau 2 tháng huấn luyện; xem phim ghi lại quá trình huấn luyện, trưởng thành từng ngày của chiến sỹ mới.

Hai tháng qua, triển khai công tác huấn luyện tân binh, Trung đoàn Gia Định đã tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình theo quy định; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chế độ trong ngày, trong tuần; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Đến nay, các chiến sỹ mới từng bước thích nghi với môi trường quân đội, có chuyển biến rõ nét về nhận thức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết.

Xúc động mô hình “Lá thư từ Trung đoàn Gia Định anh hùng” do Trung đoàn Gia Định phát động. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Tại chương trình, các chiến sỹ mới đã đọc những lá thư tay - “Lá thư từ Trung đoàn Gia Định anh hùng” gửi cho gia đình, bày tỏ niềm tự hào của người lính Bộ đội Cụ Hồ và quyết tâm rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình cũng như sự tin tưởng của đơn vị.

Thăm hỏi, động viên các chiến sỹ mới, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 bày tỏ vui mừng chứng kiến sự trưởng thành của các chiến sỹ mới Trung đoàn Gia Định sau 2 tháng huấn luyện; ghi nhận, biểu dương công tác huấn luyện, bảo đảm ăn ở, sinh hoạt và chăm lo đời sống tinh thần cho chiến sỹ mới của Trung đoàn Gia Định.

Lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các gia đình chiến sỹ mới và các chiến sỹ mới tại chương trình. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Đánh giá cao các mô hình kết nối giữa đơn vị, chiến sỹ và gia đình, nhất là mô hình “Lá thư từ Trung đoàn Gia Định anh hùng”, Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho rằng, sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị với gia đình và địa phương có vai trò quan trọng trong giáo dục, quản lý bộ đội. Buổi gặp mặt không chỉ là dịp thông tin hai chiều mà còn là cầu nối tình cảm, góp phần động viên chiến sỹ yên tâm tư tưởng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các gia đình chiến sỹ mới thử bữa ăn chiến sỹ mới trong thời gian huấn luyện. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Phó Chính ủy Quân khu 7 đề nghị, Trung đoàn Gia Định tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho chiến sĩ mới; phát huy các mô hình kết nối với gia đình, giúp chiến sỹ an tâm học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn huấn luyện chiến sỹ mới./.