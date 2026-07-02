Kết nối dòng máu Việt: Những giọt hồng nhân ái từ đất lửa

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân; đại diện Ban Tổ chức “Hành trình Đỏ” Trung ương; lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị y tế và khoảng 1.000 cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, tình nguyện viên và người dân trên địa bàn.

"Hành trình đỏ" là hành trình của lòng nhân ái, kết nối sự sống và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Chương trình hưởng ứng Chiến dịch “Những giọt máu hồng - Hè 2026” và Hành trình Đỏ lần thứ XIV do Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phát động. Năm 2026, “Hành trình Đỏ” được tổ chức tại các tỉnh, thành phố trong toàn quốc nhằm góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị trong thời điểm thường xuyên xảy ra thiếu máu dịp hè.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Mai Thị Kim Nhung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, đối với Quảng Trị, “Hành trình Đỏ” năm 2026 mang dấu ấn rất riêng. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức trong không gian phát triển mới sau khi sáp nhập hai tỉnh cũ; địa bàn rộng hơn, quy mô lớn hơn, yêu cầu vận động và tổ chức phong trào cũng cao hơn. Đặc biệt, Chương trình diễn ra đúng dịp tháng Bảy tri ân, khi cả nước tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Trên vùng đất Quảng Trị, nơi từng chịu nhiều mất mát bởi chiến tranh đang lan tỏa thông điệp hòa bình, chương trình “Hành trình Đỏ” càng trở nên xúc động và ý nghĩa khi mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ góp phần cứu người mà còn trở thành biểu tượng của sự sẻ chia, của khát vọng gìn giữ sự sống và vun đắp những giá trị nhân văn. Cùng với đó, đây còn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Mai Thị Kim Nhung cho biết, “Hành trình Đỏ” không chỉ là một ngày hội hiến máu mà cần trở thành đợt truyền thông sâu rộng nhằm xây dựng phong trào hiến máu bền vững. Sau khi sáp nhập, các địa phương cần thống nhất cách làm, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới tuyên truyền; đồng thời chú trọng phát triển lực lượng hiến máu nhắc lại và người hiến máu thường xuyên để bảo đảm nguồn máu ổn định cho công tác điều trị. Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện bởi “Một lần hiến máu là một lần trao cơ hội sống. Một người hiến máu có thể khơi dậy thêm nhiều tấm lòng nhân ái khác”. Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường phối hợp giữa chính quyền, ngành y tế, trường học, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể; tổ chức các điểm hiến máu an toàn, khoa học, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia.

Chương trình "Hành trình đỏ" lan tỏa những tấm lòng nhân ái cùng hướng về người bệnh. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Theo kế hoạch, Chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ I năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị được triển khai từ ngày 1/6 đến ngày 20/7 với nhiều hoạt động truyền thông, tôn vinh người hiến máu tiêu biểu và tổ chức các ngày hội hiến máu hưởng ứng. Riêng trong ngày khai mạc, chương trình đồng loạt tổ chức tiếp nhận máu tại ba điểm gồm phường Đồng Hới, phường Nam Đông Hà và xã Quảng Ninh, đặt mục tiêu vận động, tiếp nhận tối thiểu 1.526 đơn vị máu.

Tại chương trình, Ban tổ chức “Hành trình Đỏ” Trung ương đã trao cờ lưu niệm và biểu trưng “Hành trình Đỏ” cho Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Trị. Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nhân đạo" cho 1 gia đình, 4 cá nhân và tặng Bằng khen cho 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho 28 cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2025.

Ngoài ra, Ban tổ chức cùng đơn vị đồng hành đã trao tặng 20 suất quà ý nghĩa hỗ trợ bệnh nhân tan máu bẩm sinh và bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trên mảnh đất Quảng Trị, nơi từng ghi dấu những hy sinh vì độc lập, hòa bình, những giọt máu tình nguyện hôm nay tiếp tục viết nên một hành trình khác, hành trình của lòng nhân ái, kết nối sự sống và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng./.