Kết nối đầu tư, mở rộng cơ hội hợp tác công nghệ cao giữa Việt Nam-Đức

Toàn cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư của DSEZA, Đà Nẵng. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Tham dự chương trình có ông Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tham tán Tài chính Đại sứ quán Việt Nam tại Đức; ông Rolf Schulze, Chủ tịch Hội Đức - Việt, cùng đại diện nhiều cơ quan, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp hai nước.



Trong khuôn khổ chương trình, DSEZA và ASCO Industries N.V. đã ký kết thỏa thuận hợp tác, đánh dấu bước tiến mới trong việc tăng cường kết nối giữa Đà Nẵng với cộng đồng doanh nghiệp Đức, hướng tới thúc đẩy các dự án đầu tư và hợp tác công nghệ trong thời gian tới.

Ký kết thoả thuận hợp tác giữa DSEZA và ASCO Industries N.V. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định Đà Nẵng là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế năng động của Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố ước tăng 9,52%. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cam kết tiếp tục là cầu nối, hỗ trợ các doanh nghiệp Đức tìm kiếm cơ hội đầu tư, thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) hoặc mở rộng hoạt động sản xuất tại Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tham tán Tài chính, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Tại hội nghị, đoàn xúc tiến đầu tư của thành phố Đà Nẵng đã giới thiệu những tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của địa phương, nhấn mạnh môi trường đầu tư thuận lợi với các cải cách về thủ tục hành chính, chuyển đổi số và mô hình chính quyền phục vụ doanh nghiệp.



Theo đại diện DSEZA, sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam từ ngày 1/7/2025, quy mô không gian phát triển của Đà Nẵng được mở rộng đáng kể, tạo dư địa mới cho phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics. Thành phố đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo, trong đó ưu tiên thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ số, công nghiệp hỗ trợ, vi mạch, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, R&D.



Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp Đức là việc Quốc hội Việt Nam quyết định thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng - khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam. Theo DSEZA, mô hình này được định hướng phát triển thành không gian kinh tế tích hợp giữa sản xuất, logistics, thương mại, tài chính và công nghệ, với các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tăng cường khả năng kết nối với chuỗi giá trị toàn cầu.



Khẳng định cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, ông Vũ Quang Hùng cho biết thành phố sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Đức trong suốt quá trình hợp tác với Đà Nẵng thông qua các thủ tục hành chính nhanh gọn, minh bạch và môi trường đầu tư ổn định. Theo ông, các lĩnh vực thế mạnh của Đức như công nghệ cao, cơ khí chính xác và chuyển đổi số,… có tính bổ trợ cao với định hướng phát triển của Đà Nẵng hiện nay, mở ra nhiều cơ hội hợp tác rộng lớn cho hai bên trên tinh thần cùng có lợi.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Đức, ông Rolf Schulze đánh giá việc tổ chức chương trình vào thời điểm hiện nay là rất phù hợp, khi quan hệ Việt Nam - Đức tiếp tục phát triển tích cực trên nền tảng hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 năm quan hệ Đối tác Chiến lược.

Ông Rolf Schulze, Chủ tịch Hội Đức Việt, cựu Đại sứ Đức tại Việt Nam. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Theo ông Schulze, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc và môi trường địa chính trị nhiều thay đổi, ngày càng nhiều doanh nghiệp Đức coi Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Với định hướng phát triển rõ ràng và các chính sách thu hút đầu tư mới, Đà Nẵng đáp ứng đúng nhu cầu của nhiều doanh nghiệp Đức đang tìm kiếm địa điểm đầu tư mới tại châu Á.



Trong khuôn khổ chương trình, đại diện DSEZA cùng các doanh nghiệp Việt Nam như Phytopharma và NewTechco Group cũng giới thiệu năng lực, tiềm năng hợp tác với các đối tác Đức. Doanh nghiệp hai nước đã trao đổi nhu cầu hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, y tế, công nghiệp hỗ trợ và đổi mới sáng tạo, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư và kinh doanh giữa Đà Nẵng với cộng đồng doanh nghiệp Đức./.