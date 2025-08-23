Kết nối cung ứng nông sản giữa Đồng bằng sông Cửu Long với thị trường Trung Đông - châu Phi

Các diễn giả đã chia sẻ tham luận về tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa Đồng bằng sông Cửu Long và UAE. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hội tụ đầy đủ yếu tố cần thiết để trở thành trung tâm cung ứng nông sản, thực phẩm, trong đó có thực phẩm Halal của Việt Nam nói riêng và của khu vực ASEAN nói chung; là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư, nhà nhập khẩu từ UAE.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, những năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và UAE phát triển tốt đẹp, đặc biệt sau chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và việc nâng cấp lên Đối tác toàn diện. UAE và Việt Nam cũng đã ký Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) - là hiệp định thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam với một quốc gia Ả-rập, mở ra thời kỳ mới trong quan hệ được nâng cấp và ngày càng đi vào thực chất giữa Việt Nam với UAE nói riêng cũng như các nước Ả-rập nói chung. Trong năm 2024, thương mại song phương giữa Việt Nam và UAE đạt 6,5 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ, tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn. Ngoài ra, UAE còn đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác của Việt Nam với khu vực Trung Đông và châu Phi.