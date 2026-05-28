Kết nối cung cầu công nghệ - sản phẩm OCOP chủ lực

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Sàn giao dịch công nghệ thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Trọng tâm là ra mắt Sàn giao dịch công nghệ thành phố Cần Thơ phiên bản điện tử. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối trực tuyến hiện đại, kết nối hiệu quả hoạt động chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tối ưu hóa sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Sàn được Bộ Khoa học và Công nghệ định hướng phát triển thành sàn dùng chung cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trước đây, Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ đã kết nối thành công vào mạng lưới chung gồm 5 sàn công nghệ của toàn quốc và liên thông trực tiếp với sàn quốc gia.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ Ngô Anh Tín thông tin: Sàn giao dịch công nghệ thành phố Cần Thơ sẽ quy tụ các sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP của cả nước, tạo không gian kết nối để doanh nghiệp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau, cùng hiện thực hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; gắn liền phát triển sản phẩm OCOP với bảo hộ sở hữu trí tuệ thông qua việc đăng ký nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực. Thông qua nguồn dữ liệu công nghệ đa dạng trong nước và quốc tế cùng sự đồng hành của các chuyên gia, Sàn sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian tìm kiếm giải pháp, giảm thiểu rủi ro và từng bước thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất thực tiễn.

Cần Thơ hiện có 903 sản phẩm OCOP của 454 chủ thể đạt hạng từ 3 sao trở lên. Ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề xuất, Cần Thơ cần đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, tạo bệ đỡ cho sản phẩm OCOP. Mục tiêu cốt lõi của việc kết nối cung cầu là đưa công nghệ từ các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, trường đại học vào thực tiễn sản xuất của hợp tác xã và doanh nghiệp. Các chủ thể OCOP cần mạnh dạn ứng dụng công nghệ sau thu hoạch, chế biến sâu và giải pháp bao bì sinh học tiên tiến nhằm nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao của thị trường quốc tế thay vì phụ thuộc vào xuất khẩu thô hoặc tiểu ngạch. Địa phương cần đẩy mạnh số hóa để minh bạch quản trị và truy xuất nguồn gốc. Trong nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch thông tin là yêu cầu bắt buộc. Việc tích hợp giải pháp truy xuất nguồn gốc số không đơn thuần là dán tem điện tử, mà là giải pháp quản trị toàn diện chuỗi cung ứng từ vùng trồng đến bàn ăn.

Ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiện Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đề xuất giải pháp chuyển giao KHCN, tạo bệ đỡ cho sản phẩm OCOP. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Chuỗi hoạt động “Kết nối cung cầu công nghệ - sản phẩm chủ lực, OCOP gắn với truy xuất nguồn gốc thành phố Cần Thơ năm 2026” gồm 150 gian hàng tiêu chuẩn, chia thành các phân khu chức năng chuyên biệt bao gồm: Khu triển lãm trong nhà, khu trưng bày ngoài trời và khu vực hội thảo khoa học, kết nối cung cầu.

Tại khu triển lãm trong nhà, Ban tổ chức bố trí các gian hàng giới thiệu thành tựu khoa học - công nghệ, giải pháp hỗ trợ sản xuất và truy xuất nguồn gốc. Điểm nhấn là khu trọng điểm trưng bày, giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Hệ thống truy xuất nguồn gốc của thành phố Cần Thơ. Tại đây, người tiêu dùng và doanh nghiệp sẽ được trực tiếp trải nghiệm quét mã QR để tra cứu thông tin, nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP tiêu biểu. Bên cạnh đó là chuỗi diễn đàn, hội thảo chuyên sâu, bám sát dòng chảy kinh tế số...Đối với giới trẻ và khối trường học, ở không gian ngoài trời sẽ diễn ra ngày hội trải nghiệm công nghệ, sân chơi khoa học kết hợp tư vấn hướng nghiệp, tạo cơ hội giao lưu trực tiếp giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và sinh viên.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 28-30/5 tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ, góp phần khẳng định quyết tâm của thành phố Cần Thơ trong việc hiện thực hóa các chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ về đột phá phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số./.