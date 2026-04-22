Kết nối cộng đồng và bảo tồn các giá trị văn hóa

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: Triển lãm ảnh và trưng bày chuyên đề mang thông điệp ý nghĩa về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, khơi gợi ý thức trân trọng và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống; góp phần lưu giữ, phát huy tinh thần, kết nối cộng đồng và bảo tồn văn hóa. Triển lãm là sự kết hợp hài hòa giữa tâm linh, văn hóa và kinh tế, giúp con người sống hài hòa với nhau. Những giá trị này không chỉ tồn tại trong quá khứ mà còn được truyền lại cho thế hệ tương lai, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, phát triển bền vững.

Ban tổ chức giới thiệu tới công chúng 300 hình ảnh về Lễ hội truyền thống Việt Nam và giới thiệu 60 hình ảnh, 300 hiện vật trang phục, trang sức của các dân tộc Việt, Khmer, Hoa, Chăm về đời sống thường ngày, lễ hội...

Trưng bày chuyên đề “Sưu tập trang phục, trang sức của người dân đồng bằng sông Cửu Long” giới thiệu đến các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thành phố những tư liệu, hình ảnh, hiện vật về trang phục, trang sức truyền thống của các dân tộc Việt, Khmer, Hoa, Chăm trong lao động sản xuất, lễ hội... nhằm góp phần vào việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Việc này cũng phục vụ nhu cầu khách tham quan trong và ngoài nước, nghiên cứu, học tập về lịch sử, văn hóa dân tộc; gắn kết phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tại Đền thờ Vua Hùng cũng đang trưng bày hơn 500 tư liệu, hình ảnh, hiện vật trong các chuyên đề: “Văn hóa Đông Sơn và thời đại Hùng Vương”, “Đồng bằng sông Cửu Long hướng về Đất Tổ”, “Sưu tập đồ đồng Văn hóa Đông Sơn”.

Đến nay, Việt Nam đã có 17 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và 188 lễ hội truyền thống được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể./.