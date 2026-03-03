Kề vai sát cánh cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ biên giới

Đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trao tặng quà cho các hộ dân. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn nhấn mạnh: Sự phối hợp chặt chẽ, đoàn kết giữa Bộ đội Biên phòng với nhân dân và các lực lượng trên khu vực biên giới đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.

Mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, nhân dân với Bộ đội Biên phòng ngày càng được củng cố; thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân được tăng cường vững chắc.

Đặc biệt, nhiều chương trình, mô hình hoạt động hướng về biên giới được tổ chức thường xuyên, hiệu quả như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”... Tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Campuchia ngày càng được củng cố và phát triển thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thời gian qua, các cấp, các ngành địa phương luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tổ chức thực hiện "Ngày hội Biên phòng toàn dân” và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ biên giới ngày càng thiết thực, hiệu quả. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại diện lãnh đạo Bộ đội biên phòng trao tặng quà, học bổng cho các cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Ông Phạm Thanh Hoài (ấp Suối Thôn, xã Lộc Thạnh) chia sẻ người dân trên khu vực biên giới luôn xem mỗi cột mốc chủ quyền là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc; việc giữ gìn, bảo vệ đường biên vừa là trách nhiệm vừa là niềm tự hào của người dân nơi tuyến đầu. Năm vừa qua, gia đình ông cũng đã cung cấp 10 nguồn tin có giá trị cho lực lượng chức năng, góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

Tại ngày hội, Ban tổ chức trao tặng 515 suất quà và 270 triệu đồng tiền mặt cho các hộ dân, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tổ chức nhiều hoạt động tạo không khí sôi nổi trong ngày hội như giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian; đồng thời khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân; tổ chức "Gian hàng 0 đồng", cắt tóc miễn phí….

Ngoài ra, trên địa bàn 7 xã còn lại, các đồn Biên phòng tổ chức trao tặng 587 suất quà và 2 mô hình sinh kế cho các hộ dân, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội tại xã Lộc Thạnh và các xã biên giới trị giá trên 1,2 tỷ đồng./.