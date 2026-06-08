Kế thừa và tiếp nối tình hữu nghị bền vững giữa Trung Quốc và Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, chương trình thu hút sự tham gia của sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học ở Phúc Kiến, Thượng Hải và một số địa phương khác của Trung Quốc. Đây là hoạt động giao lưu nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác giáo dục và giao lưu thanh niên giữa hai nước.

Đại diện thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc và đại biểu tham quan, nghiên cứu học tập tại các địa chỉ đỏ ở thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thái Trung, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, có quan hệ truyền thống lâu đời “núi liền núi, sông liền sông”. Trong những năm gần đây, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy, với nhiều kết quả tích cực, trong đó giao lưu nhân văn và thanh niên ngày càng trở thành điểm nhấn quan trọng.

Ông khẳng định tuổi trẻ là lực lượng kế thừa và phát triển tình hữu nghị Việt - Trung, đồng thời việc tăng cường giao lưu thanh niên có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương. Hoạt động lần này cũng góp phần thúc đẩy hiểu biết, tăng cường tin cậy và đóng góp vào xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt - Trung có ý nghĩa chiến lược.

Đại diện chính quyền địa phương, bà Đồ Lâm Dung, Phó Chủ tịch Chính hiệp thành phố Tam Minh, cho biết chương trình là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước. Bà bày tỏ kỳ vọng thanh niên hai nước sẽ trở thành lực lượng thúc đẩy hữu nghị, kế thừa truyền thống và đóng góp vào phát triển quan hệ song phương trong thời kỳ mới.

Phó Chủ tịch Chính hiệp thành phố Tam Minh Đồ Lâm Dung phát biểu tại Lễ khởi động. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Trong khi đó, bà Thẩm Duy Hoa, Phó Trưởng Ban Việt ngữ Đài Phát thanh – Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG), cho biết chương trình “Nghiên cứu học tập đỏ” được lãnh đạo cấp cao hai nước khởi xướng từ năm 2025. Trong thời gian qua, nhiều thanh niên Việt Nam đã tham gia các hoạt động tại Trung Quốc, tìm hiểu lịch sử cách mạng, văn hóa và quá trình phát triển hiện đại của nước này, qua đó tăng cường giao lưu và gắn kết hữu nghị.

Bà Thẩm Duy Hoa, Phó trưởng Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG), trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo bà, chương trình tại Phúc Kiến là hoạt động thiết thực nhằm giúp sinh viên Việt Nam hiểu rõ hơn về lịch sử cách mạng chung, trải nghiệm thực tiễn phát triển của Trung Quốc, đồng thời góp phần củng cố vai trò thế hệ trẻ trong việc kế thừa và phát triển quan hệ hữu nghị bền vững giữa hai nước./.