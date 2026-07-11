Kế thừa ngọn đuốc sự nghiệp hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Hội thảo với chủ đề “Trở thành người kế thừa ngọn đuốc sự nghiệp hai Đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam”. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Liên lạc Quốc tế thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Đổng Hà (Dong Xia) cho biết, ngày 15/4 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã cùng gặp gỡ các đại diện thanh niên Trung Quốc và Việt Nam tham gia chương trình “Tham quan học tập đỏ” tại Bắc Kinh và có những bài phát biểu quan trọng, khuyến khích thanh niên hai nước tiếp nối truyền thống và sự nghiệp của hai Đảng, hai nước. Hy vọng rằng thế hệ trẻ của hai nước sẽ kế thừa tinh thần tương trợ lẫn nhau, phát huy tình hữu nghị sâu sắc “đồng chí anh em”, trở thành những người gìn giữ, truyền bá và thực hiện tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam; gánh vác trách nhiệm của thời đại, chung tay tiến bước trên con đường hiện đại hóa, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển chiến lược của hai nước. Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Liên lạc Quốc tế thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Đổng Hà (Dong Xia) cho biết, ngày 15/4 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã cùng gặp gỡ các đại diện thanh niên Trung Quốc và Việt Nam tham gia chương trình “Tham quan học tập đỏ” tại Bắc Kinh và có những bài phát biểu quan trọng, khuyến khích thanh niên hai nước tiếp nối truyền thống và sự nghiệp của hai Đảng, hai nước. Hy vọng rằng thế hệ trẻ của hai nước sẽ kế thừa tinh thần tương trợ lẫn nhau, phát huy tình hữu nghị sâu sắc “đồng chí anh em”, trở thành những người gìn giữ, truyền bá và thực hiện tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam; gánh vác trách nhiệm của thời đại, chung tay tiến bước trên con đường hiện đại hóa, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển chiến lược của hai nước.

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản tỉnh Phúc Kiến Lý Đằng (Li Teng) cho rằng, dưới sự chỉ đạo của đồng thuận chiến lược giữa lãnh đạo hai nước, giao lưu và hợp tác địa phương giữa tỉnh Phúc Kiến và các địa phương của Việt Nam không ngừng được tăng cường. Hai Đảng, hai nước đều luôn coi trọng thế hệ trẻ, duy trì tình hữu nghị sâu sắc “đồng chí anh em”. Hy vọng rằng thế hệ trẻ Trung Quốc và Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, dũng cảm gánh vác sứ mệnh thời đại trong việc tăng cường giao lưu và hợp tác, nâng cao hiểu biết và tình hữu nghị thông qua các chuyến tham quan học tập, đảm bảo tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tại hội thảo, 12 đại diện thanh niên đến từ Trung Quốc và Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm học tập và kinh nghiệm làm việc thực tiễn; chia sẻ những ví dụ sinh động về cách thanh niên hai nước duy trì tình hữu nghị truyền thống thông qua học hỏi và hiểu biết lẫn nhau; nhấn mạnh các chủ đề trọng điểm như kế thừa tinh thần cách mạng, tăng cường giao lưu thanh niên, thúc đẩy đổi mới khoa học và công nghệ và thúc đẩy hợp tác công nghiệp…

12 đại diện thanh niên đến từ Trung Quốc và Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm học tập và kinh nghiệm làm việc thực tiễn tại hội thảo. Ảnh: TTXVN phát

Đại diện thanh niên hai nước tham dự buổi gặp mặt nhất trí rằng những bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã chỉ ra hướng đi để làm sâu sắc thêm giao lưu giữa thanh niên Trung Quốc và Việt Nam. Đại diện thanh niên hai nước cam kết vận dụng những điều đã học vào thực tiễn, tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua các cuộc giao lưu, phục vụ sự phát triển chung của đất nước bằng những hành động thiết thực, phấn đấu trở thành những người kế thừa xứng đáng ngọn đuốc sự nghiệp của hai Đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam.

Buổi hội thảo là một trong những hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ chương trình “Tham quan học tập đỏ” với chủ đề “Không quên ước nguyện ban đầu” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc tổ chức từ ngày 4-11/7 tại Thượng Hải và Phúc Kiến. Chương trình thu hút khoảng 150 đại biểu đại diện các ngành nghề, cán bộ Đoàn Thanh niên và các nhà báo trẻ…, đến từ Trung Quốc và Việt Nam tham dự./.