Kế thừa kiên định truyền thống cách mạng Việt Nam và Trung Quốc

Ông Nguyễn Thái Trung, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN tại Trung Quốc

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Thái Trung, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, cho biết buổi đối thoại thanh niên này mang đến cơ hội quý giá cho các bạn trẻ hai nước giao lưu trao đổi trực tiếp và kết nối tình cảm thân thiết. Ông Nguyễn Thái Trung mong muốn thanh niên hai nước tích cực tham gia thảo luận, chia sẻ sự hiểu biết và kỳ vọng của mình về lịch sử, văn hóa và sự phát triển xã hội của Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời lắng nghe và tôn trọng quan điểm của nhau. Thông qua trao đổi thẳng thắn và thảo luận chuyên sâu, hai bên không chỉ có thể chia sẻ kinh nghiệm học tập và phát triển, trao đổi ý tưởng và quan điểm, mà còn nâng cao sự hiểu biết và xây dựng sự đồng thuận, đặt nền tảng cho việc tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa thanh niên hai nước Việt - Trung. Ông Nguyễn Thái Trung bày tỏ hy vọng các bạn trẻ Việt Nam học tập tại Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò là mối liên kết quan trọng giữa hai nước và thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, để ngày càng có nhiều người Việt Nam, người Trung Quốc và bạn bè từ các quốc gia khác có thể hiểu rõ hơn về Việt Nam, Trung Quốc và tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Trung Quốc.



Giao lưu trao đổi tại buổi đối thoại, đại diện thanh niên hai nước đều có chung nhận định Trung Quốc và Việt Nam không chỉ có mối quan hệ giao lưu lịch sử mật thiết, mà còn duy trì hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực như văn hóa, giáo dục và kinh tế. Là thế hệ trẻ của thời đại mới, thanh niên hai nước không chỉ là những người chứng kiến mối quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam, mà còn là những người thừa kế và xây dựng tình hữu nghị trong tương lai.



Chị Phan Thị Phương, đại diện thanh niên Việt Nam trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN tại Trung Quốc

Chia sẻ tại buổi đối thoại, chị Phan Thị Phương đại diện thanh niên Việt Nam cho biết tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam là một tài sản quý giá và là di sản tinh thần vô giá. Thanh niên hai nước cần trân trọng cơ hội giao lưu, trao đổi, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau vun đắp tình hữu nghị, phấn đấu trở thành cầu nối cho giao lưu hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam, tiếp tục gìn giữ tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của quan hệ song phương.



Đại diện thanh niên và đại biểu hai nước Việt-Trung dự buổi đối thoại. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN tại Trung Quốc

Việc “kế thừa tinh thần hữu nghị Trung - Việt và tiếp tục gìn giữ tình hữu nghị này cho các thế hệ mai sau” không chỉ là một khẩu hiệu mà còn là một trách nhiệm lớn lao. Thanh niên hai nước khẳng định, trong tương lai, Trung Quốc và Việt Nam chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ và giáo dục, và thế hệ trẻ hai nước sẽ trở thành những động lực quan trọng của những sự hợp tác này.



Chị Nguyễn Hồng Vân - đại diện thanh niên Việt Nam phát biểu: “Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực để kế thừa, xây dựng và phát huy tinh thần hữu nghị và giao lưu giữa Trung Quốc và Việt Nam, để mối quan hệ ‘vừa là đồng chí, vừa là anh em’ ngày càng tỏa sáng hơn nữa trong kỷ nguyên mới”.



Đại diện thanh niên Trung Quốc tham gia đối thoại giữa thanh niên hai nước Việt-Trung. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN tại Trung Quốc

Trong khi đó, chị Điền Hiểu Bối (Tian Xiaobei) - đại diện thanh niên Trung Quốc nhấn mạnh buổi đối thoại ngày hôm nay đã gieo hạt giống về tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước. Trong tương lai, cho dù ở cương vị nào, ngành nghề nào, thanh niên hai nước đều có thể trở thành nhân chứng, người xây dựng và truyền bá tình hữu nghị này. Chị Điền Hiểu Bối hy vọng, thanh niên hai nước tiếp tục tăng cường giao lưu, để tình hữu nghị tiếp tục bén rễ, nảy mầm và phát triển hơn nữa; thông qua ngòi bút của tuổi thanh xuân để lên một chương mới của tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Nhân dịp này, chị Điền Hiểu Bối cũng mong muốn sẽ phát huy hết khả năng của mình để đóng góp vào giao lưu kinh tế, thương mại và văn hóa Trung-Việt; hy vọng sẽ trở thành người thừa kế trẻ của tình hữu nghị Trung-Việt, thông qua chương trình nghiên cứu học tập đỏ lần này, thanh niên hai nước có thể cùng nhau kể câu chuyện về tình hữu nghị giữa hai nước và tham gia vào sự nghiệp hữu nghị Trung-Việt.



Chị Thái Vũ Huyên, đại diện thanh niên Trung Quốc phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN tại Trung Quốc

Cùng chung nhận định với chị Điền Hiểu Bối, chị Thái Vũ Huyên (Cai Yuxuan) – thanh niên Trung Quốc cho rằng: “Là những sinh viên trẻ trong kỷ nguyên mới, chúng tôi không chỉ là những người học tận tâm về tình hữu nghị trong quá khứ giữa Trung Quốc và Việt Nam, mà còn là những người thừa kế tình hữu nghị lâu dài giữa hai nước. Tôi hy vọng giới trẻ Trung Quốc và Việt Nam có thể luôn giữ lửa nhiệt huyết, nỗ lực phấn đấu, giữ gìn mối quan hệ văn hoá, hữu nghị lâu đời giữa hai nước, kế thừa tình hữu nghị đỏ, để tình hữu nghị chân thành ‘vừa là đồng chí, vừa là anh em’ giữa Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục được lưu truyền trong các thế hệ trẻ”./.