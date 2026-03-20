Karnataka - Điểm đến mới cho doanh nghiệp Việt Nam tại Ấn Độ

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Vingroup, Vietnam Airlines, Vietravel, Intech Group, VitaDairy… cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Cơ quan xúc tiến đầu tư bang Karnataka (Karnataka Udyog Mitra - KUM).



Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ, nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của hội thảo trong bối cảnh quan hệ kinh tế song phương đang phát triển mạnh mẽ. Ông cho biết kim ngạch thương mại Việt Nam - Ấn Độ đã đạt mức kỷ lục 16,46 tỷ USD năm 2025, tăng hơn 70 lần trong 25 năm qua, đồng thời ghi nhận xu hướng doanh nghiệp Việt Nam chuyển từ thương mại sang đầu tư trực tiếp tại Ấn Độ, với các dự án tiêu biểu của doanh nghiệp Việt Nam tại các bang Tamil Nadu và Telangana. Tham tán Bùi Trung Thướng cho biết, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cam kết đồng hành, hỗ trợ và kết nối doanh nghiệp trong suốt quá trình tìm hiểu và triển khai đầu tư tại bang Karnataka nói riêng và thị trường Ấn Độ nói chung.



Trong khuôn khổ hội thảo, đại diện KUM đã trình bày tổng quan về môi trường đầu tư, nhấn mạnh vị thế của bang Karnataka là điểm đến FDI hàng đầu Ấn Độ với quy mô kinh tế đạt 331 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng trên 11%/năm, cùng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển mạnh. Karnataka hiện được coi là “Thung lũng Silicon của Ấn Độ”, dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư và phát triển công nghệ cao.



Trong giai đoạn 2025-2030, Karnataka có chính sách ưu đãi như hỗ trợ chi phí đầu tư, ưu đãi theo sản lượng (PLI), hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng bền vững, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, bang Karnataka đang lên kế hoạch cử đoàn công tác cấp cao sang Việt Nam trong năm 2026. Đây sẽ là lần đầu tiên có đoàn đại diện bang tới thăm Việt Nam, mở ra cơ hội thúc đẩy kết nối trực tiếp, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tạo động lực mới cho dòng vốn đầu tư song phương.



Tại phiên thảo luận, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các tập đoàn, công ty đang có nhu cầu đầu tư tại bang Karnataka như Vingroup, Intech Group, VitaDairy... đã có nhiều câu hỏi tập trung vào thủ tục đầu tư, ưu đãi chính sách, lựa chọn địa điểm và khả năng tham gia chuỗi cung ứng tại địa phương. Đại diện KUM đã trực tiếp giải đáp và khẳng định cam kết hỗ trợ toàn diện đối với nhà đầu tư Việt Nam.



Hội thảo không chỉ cung cấp bức tranh toàn diện về môi trường đầu tư tại một trong những bang phát triển năng động hàng đầu Ấn Độ, mà còn góp phần định hướng chiến lược rõ nét cho doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình mở rộng hiện diện và tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.



Với vai trò không chỉ là đầu mối cung cấp thông tin mà còn là đối tác đồng hành tin cậy, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã và đang hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững./.