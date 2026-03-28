Italy mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam

Đại sứ Nguyễn Phương Anh chuyển lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam tới Tổng thống Sergio Mattarella. Đại sứ bày tỏ vinh dự được giao trọng trách Đại sứ Việt Nam tại Italy, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ song phương tốt đẹp, tin cậy chính trị, hợp tác nhiều mặt với Italy. Đại sứ mong muốn sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, nhất là trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như thương mại, đầu tư, công nghệ cao, trao đổi văn hóa...

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Italy Nguyễn Phương Anh trình Quốc thư lên Tổng thống Italy Sergio Mattarella. Ảnh do ĐSQ VN tại Italy cung cấp

Tổng thống Sergio Mattarella chúc mừng Đại sứ Nguyễn Phương Anh nhận nhiệm vụ và bày tỏ tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Nguyễn Phương Anh sẽ có nhiều đóng góp tích cực, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Tổng thống đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Italy tại Đông Nam Á.

Tổng thống Mattarella bày tỏ hài lòng trước sự phát triển hết sức tốt đẹp của quan hệ Việt Nam – Italy và sự hợp tác chặt chẽ của hai nước trong các vấn đề quốc tế. Tổng thống nói rõ Italy mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam và hai bên cần đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác chung. Ông bày tỏ ấn tượng về đất nước và con người Việt Nam, đồng thời cho biết vẫn lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Việt Nam trước đây.

Buổi lễ diễn ra trọng thể theo nghi thức lễ tân Nhà nước của Italy tại Phủ Tổng thống, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Edmondo Cirielli và lãnh đạo Văn phòng Tổng thống Italy./.