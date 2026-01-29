INSPIRE FEST 2026: Chuyển hướng - trao quyền, đồng hành và hỗ trợ người khuyết tật

Sự kiện được tổ chức trong không khí chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. INSPIRE FEST qua đó góp phần cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về bảo đảm quyền và nâng cao chất lượng cuộc sống người khuyết tật.



Anh Phạm Văn Thành - Chủ tịch Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam (bên trái) ký kết hợp tác với JMB Việt Nam và InfoRe Technology tài trợ 100.000 suất học bổng về sử dụng các công cụ AI trên nền tảng LuyenAI.vn. Ảnh: Minh Đức – TTXVN



Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam Phạm Văn Thành chia sẻ: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm bảo đảm quyền và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật. Tuy nhiên, bên cạnh những chính sách, điều người khuyết tật cần hơn cả là những không gian mở, nơi họ được lắng nghe, được trao cơ hội và được nhìn nhận như những chủ thể tích cực của sự phát triển, chứ không chỉ là đối tượng cần hỗ trợ. INSPIRE FEST 2026 ra đời từ chính khát vọng đó.



Theo Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, thông qua INSPIRE FEST, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam mong muốn thúc đẩy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy xã hội: từ ‘trợ giúp’ sang ‘trao quyền’, từ ‘bảo trợ’ sang ‘đồng hành’, từ nhìn vào khiếm khuyết sang nhìn thấy tiềm năng. Người khuyết tật không đứng ngoài tiến trình phát triển, mà là một phần quan trọng của tiến trình đó, với vai trò là người lao động, người sáng tạo và người truyền cảm hứng. INSPIRE FEST 2026 cũng là cam kết của chúng tôi trong việc kết nối các nguồn lực về công nghệ số, giáo dục, đào tạo, việc làm bền vững và đổi mới sáng tạo, nhằm tháo gỡ các rào cản hữu hình và vô hình, mở ra cơ hội hòa nhập thực chất cho người khuyết tật.



Thông qua việc kết nối đa chiều các nguồn lực về công nghệ số, giáo dục – đào tạo, việc làm bền vững, văn hoá, nghệ thuật sáng tạo và tri thức xã hội, INSPIRE FEST 2026 hướng tới tháo gỡ các rào cản hữu hình và vô hình, từ rào cản nhận thức, môi trường tiếp cận cho đến cơ hội nghề nghiệp và sinh kế lâu dài. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần hòa nhập, tôn trọng sự khác biệt và đề cao giá trị con người, từng bước xây dựng một xã hội phát triển bao trùm, nhân văn và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tại sự kiện, Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam cũng công bố giải thưởng “The Inspirer - Người truyền cảm hứng” nhằm tôn vinh các gia đình, cá nhân, tổ chức, những người đồng hành đã bền bỉ chăm sóc, tiếp sức, truyền cảm hứng, góp phần giúp người khuyết tật vượt qua nghịch cảnh, vươn lên khẳng định bản thân trong học tập, lao động và cuộc sống. Đồng thời, Hội cũng sẽ biên soạn và ra mắt ấn phẩm đặc biệt, tập hợp những câu chuyện và kinh nghiệm quý báu chăm sóc người khuyết tật gửi về.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam đã tiến hành ký kết hợp tác với JMB Việt Nam và InfoRe Technology tài trợ 100.000 suất học bổng về sử dụng các công cụ AI trên nền tảng LuyenAI.vn. Các thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật trong tiếp cận công nghệ, đào tạo kỹ năng số, phát triển nghề nghiệp, tạo cơ hội việc làm bền vững.

Thông qua INSPIRE FEST 2026, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam kỳ vọng các giá trị nhân văn được lan tỏa, các sáng kiến vì người khuyết tật được nuôi dưỡng, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển toàn diện, công bằng và giàu tính nhân ái./.