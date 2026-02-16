“InnerGlow 2026” - Thắp sáng di sản giữa lòng Hong Kong (Trung Quốc)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, tại quần thể các tòa nhà từng là trụ sở cảnh sát và nhà tù thuộc địa, những bức tường gạch cổ kính nay trở thành phông nền cho nghệ thuật trình chiếu ánh sáng đương đại quy mô lớn.

Một màn trình chiếu ánh sáng tại InnerGlow 2026. Ảnh: Mạc Luyện PV TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)

Năm nay, với chủ đề "Discotheque Dreams" - lấy cảm hứng từ thời kỳ hoàng kim của văn hóa giải trí với các vũ trường nhạc sống ở Hong Kong những năm 1970, sự kiện mang đến một hành trình thị giác ngập tràn sắc màu với ánh đèn neon, nhịp điệu sôi động và tinh thần phóng khoáng đặc trưng của một thời kỳ khó quên.

Khác với mọi năm, InnerGlow 2026 tích hợp công nghệ theo dõi chuyển động theo thời gian thực, cho phép khán giả tương tác trực tiếp với những màn trình diễn. Người tham dự có thể bước lên các ô sàn disco cảm ứng. Khi đó, mỗi chuyển động sẽ lập tức tạo nên các hiệu ứng tương quan phản chiếu trên mặt tiền tòa nhà qua hiệu ứng ánh sáng và hình ảnh động. Công chúng không còn chỉ là người xem, mà thực sự trở thành một phần của tác phẩm nghệ thuật. Đặc biệt hơn cả, InnerGlow 2026 có sự tham gia của biên đạo múa Nguyễn Ngọc Anh, người Việt hiện đang giảng dạy ở Học viện Nghệ thuật biểu diễn Hong Kong.

Bên cạnh các màn trình diễn, du khách còn có thể thưởng thức cocktail theo chủ đề disco tại các quầy bar trong khuôn viên sự kiện. Hoạt động này góp phần tạo nên một bầu không khí lễ hội trọn vẹn, nơi âm nhạc, ánh sáng và mọi hình ảnh chuyển động hòa quyện, làm sống dậy không gian di sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Vào các buổi tối của tháng Hai, mỗi khi ánh sáng chuyển động trên những tòa nhà gạch đỏ của Tai Kwun, nơi đây như đốm lửa được thắp sáng từ bên trong - đúng như tên gọi "InnerGlow" - nguồn sáng nội tại của tinh thần cộng đồng và sự sáng tạo.

Diễn ra từ ngày 6-22/2, ngoại trừ ngày 16/2 - thời điểm người dân chuẩn bị Tất niên và đón Năm Mới, sự kiện mở cửa tự do cho công chúng mỗi tối từ 18h30-21h.

InnerGlow không chỉ là một lễ hội ánh sáng đơn thuần, mà còn là minh chứng cho cách Hong Kong tái định nghĩa không gian di sản, đó là biến những công trình lịch sử thành điểm giao thoa giữa ký ức và công nghệ, giữa quá khứ và nhịp sống hiện đại./.