Indusfood dẫn lối cho hàng thực phẩm Việt Nam vào thị trường Ấn Độ

Ông Bùi Trung Thướng – Tham tán Thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ - phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Ngọc Thúy - PV TTXVN tại Ấn Độ

Khai mạc hội thảo, ông Bùi Trung Thướng – Tham tán Thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã cung cấp bức tranh tổng quan về thị trường Ấn Độ với quy mô dân số hơn 1,45 tỷ người, tầng lớp trung lưu tăng nhanh, nhu cầu lớn đối với các sản phẩm thực phẩm chế biến, đồ uống, nông sản chất lượng cao và sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, sức khỏe. Ông nhấn mạnh đây là cơ hội đáng chú ý cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt ở các nhóm hàng có thế mạnh như cà phê, hạt điều, hồ tiêu, thủy sản chế biến, thực phẩm đóng gói, đồ uống và sản phẩm giá trị gia tăng.

Hội thảo cũng tập trung giới thiệu Indusfood như một kênh xúc tiến thương mại hiệu quả, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp nhà nhập khẩu, chuỗi phân phối, hệ thống bán lẻ và nền tảng thương mại điện tử Ấn Độ, qua đó mở rộng thị trường và xây dựng quan hệ hợp tác dài hạn.

Ông Sachin Kumar – Phó trưởng Ban thúc đẩy thương mại và quan hệ chính phủ thuộc Hội đồng Xúc tiến Thương mại Ấn Độ - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Ngọc Thúy - PV TTXVN tại Ấn Độ

Tại hội thảo, ông Sachin Kumar – Phó trưởng Ban thúc đẩy thương mại và quan hệ chính phủ thuộc Hội đồng Xúc tiến Thương mại Ấn Độ - cho biết Indusfood là hội chợ F&B hàng đầu của Ấn Độ, được tổ chức thường niên từ năm 2017 dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương Ấn Độ. Hội chợ được xem là “cửa ngõ” quan trọng để các sản phẩm quốc tế, trong đó có hàng hóa Việt Nam, thâm nhập thị trường Ấn Độ. Từ vai trò ban đầu là nền tảng kết nối các nhà sản xuất Ấn Độ với người mua toàn cầu, Indusfood hiện đã trở thành một sự kiện "từ nông trại đến bàn ăn" quy mô lớn nhất khu vực Nam Á.

Đại diện Cà phê Trung Nguyên trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Ngọc Thúy - PV TTXVN tại Ấn Độ

Hội chợ Indusfood 2025 đã quy tụ hơn 1.800 doanh nghiệp Ấn Độ, trên 200 doanh nghiệp quốc tế và hơn 20 gian hàng quốc gia, tạo nên mạng lưới kết nối toàn diện với các nhà nhập khẩu, chuỗi siêu thị và nền tảng thương mại điện tử lớn nhất khu vực. Với không gian trưng bày trên 80.000 m², Indusfood thu hút hơn 7.500 nhà mua hàng toàn cầu, trong đó có hơn 100 chuỗi bán lẻ và nhà phân phối trực tuyến hàng đầu, mở ra cơ hội ký kết hợp đồng, xây dựng đại lý và thâm nhập sâu vào hệ thống phân phối Ấn Độ. Hội chợ Indusfood là nền tảng kết nối hiệu quả thông qua các hoạt động B2B, G2G, chương trình người mua (buyer program) và trình diễn ẩm thực quốc tế của các đầu bếp chuyên nghiệp. Indusfood được đánh giá là kênh quan trọng giúp doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam, tiếp cận trực tiếp hệ thống phân phối, nhà nhập khẩu và chuỗi bán lẻ tại Ấn Độ.

Phiên thảo luận và hỏi – đáp tại hội thảo đã diễn ra sôi nổi, tập trung vào các nội dung doanh nghiệp quan tâm như chương trình người mua hàng, chi phí gian hàng, các mặt hàng khuyến khích tham gia trưng bày, quy định nhập khẩu, tiêu chuẩn thực phẩm, chiến lược tiếp cận thị trường, kinh nghiệm tham gia hội chợ và tìm kiếm đối tác tại Ấn Độ.

Theo Tham tán Bùi Trung Thướng, trong bối cảnh năm 2026 sẽ kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Ấn Độ, trụ cột hợp tác kinh tế - thương mại – khoa học công nghệ sẽ là điểm nhấn quan trọng, trong đó lĩnh vực F&B đang nổi lên là lĩnh vực hợp tác quan trọng, phù hợp với chiến lược đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp hai nước. Ông khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam chủ động nghiên cứu thị trường, chuẩn bị kỹ hồ sơ, tiêu chuẩn chất lượng và phương án tiếp cận đối tác, đồng thời tận dụng sự hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ để tham gia hiệu quả Indusfood 2026.

Thông qua việc tham gia hội chợ, các doanh nghiệp Việt Nam được kỳ vọng sẽ nâng cao hiện diện tại thị trường Ấn Độ, gia tăng kim ngạch xuất khẩu, đồng thời từng bước thâm nhập sâu vào hệ thống phân phối và chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu./.