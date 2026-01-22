Indonesia sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực Halal

Tại hội thảo, các diễn giả đã cung cấp những góc nhìn mới và cách tiếp cận hiện đại của các sản phẩm halal, kết hợp giữa giá trị tôn giáo, đạo đức và nhân văn với chiến lược thương hiệu nhằm gắn mục đích kinh doanh với niềm tin người tiêu dùng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Ahmad Haikal Hasan - người đứng đầu Cơ quan Đảm bảo Sản phẩm Halal (BPJPH) - nhấn mạnh đây là hướng đi chiến lược quan trọng để các doanh nghiệp không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn halal, mà còn định vị thương hiệu có “sức hút cảm xúc”, tạo lòng tin và phát triển bền vững trong thị trường toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các nền kinh tế của ASEAN và quốc tế. Ông Haikal Hasan cho rằng các tiêu chuẩn halal hiện không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo hay nghĩa vụ pháp lý, mà đã trở thành chuẩn mực chất lượng toàn cầu, gắn với các giá trị về vệ sinh, an toàn, sức khỏe và chất lượng sản phẩm.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Jakarta có mặt tại sự kiện, ông Haikal Hasan đánh giá Việt Nam là “nhà cung cấp tiềm năng” các sản phẩm halal, có khả năng tham gia sâu hơn vào thị trường này, đặc biệt trong nhóm hàng tiêu dùng nhanh. Ông cho biết sẽ đến Việt Nam trong tuần tới để thảo luận về tiến trình của Việt Nam trong lĩnh vực halal toàn cầu. Theo ông Haikal Hasan, Việt Nam có nhiều mặt hàng tiêu dùng nhanh như đồ ăn nhẹ và đồ uống rất nổi tiếng nhưng lại chưa có chứng nhận halal vì Hiệp định Công nhận lẫn nhau về chứng nhận Halal (MRA) giữa Indonesia và Việt Nam chưa được ký kết.

Cũng theo người đứng đầu BPJPH, Việt Nam đang nỗ lực tiến vào thị trường halal thế giới và Indonesia sẵn sàng hỗ trợ quá trình này. Ông khuyến nghị Việt Nam đẩy nhanh tất cả các quy trình chứng nhận halal để các sản phẩm của Việt Nam có thể đóng góp vào thị trường halal tại Indonesia cũng như trên toàn cầu.



Theo các chuyên gia, việc thúc đẩy ký kết MRA giữa Indonesia và Việt Nam sẽ mở ra dư địa lớn cho hợp tác thương mại song phương, đặc biệt trong chuỗi cung ứng halal toàn cầu./.