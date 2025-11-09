Toàn cảnh INCHAM DIWALI GALA 2025 – LỄ HỘI ÁNH SÁNG: Tôn vinh văn hoá, kết nối cộng đồng, thắt chặt hữu nghị Ấn – Việt.
Đây là sự kiện thường niên diễn ra liên tiếp nhiều năm, dự kiến chào đón hơn 1.200 khách mời, bao gồm đại diện Chính phủ Việt Nam và Ấn Độ, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp song phương, hội viên INCHAM và bạn bè quốc tế. Đây là đêm hội văn hoá và kết nối doanh nghiệp lớn nhất trong năm của cộng đồng người Ấn Độ tại Việt Nam.
Là một trong những lễ hội thiêng liêng và quan trọng nhất của người Ấn Độ, Diwali tượng trưng cho ánh sáng chiến thắng bóng tối, điều thiện chiến thắng điều ác, và tri thức chiến thắng vô minh. Theo truyền thuyết, Diwali kỷ niệm ngày thần Rama trở về vương quốc Ayodhya sau 14 năm lưu đày.
Ông Jayprakash Shriram, Chủ tịch INCHAM Vietnam chia sẻ tại INCHAM DIWALI GALA 2025.
Sự kiện Diwali Gala không chỉ mang giá trị tinh thần, mà còn có ý nghĩa thúc đẩy ngoại giao nhân dân và hợp tác kinh tế song phương khi hiện nay theo Đại sứ quán Ấn Độ, quan hệ thương mại giữa Ấn Độ và Việt Nam đã vượt mốc 15 tỷ USD, với hợp tác mạnh mẽ trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, nông nghiệp, dược phẩm, công nghệ thông tin và năng lượng tái tạo.
Ông Mahesh Chand Giri, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM phát biểu tại INCHAM DIWALI GALA 2025.
Tại sự kiện, ông Jayprakash Shriram – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Ấn Độ chia sẻ: “Kính thưa Ngài Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh, quý đại biểu, khách mời và bạn bè, Hôm nay, chúng ta cùng nhau hội tụ trong không gian rực rỡ của Lễ hội Ánh sáng – Diwali Gala 2025, không chỉ để tôn vinh một truyền thống hàng nghìn năm của Ấn Độ, mà còn để thắp lên ngọn đèn của tình hữu nghị, hợp tác và hy vọng giữa hai dân tộc Việt Nam và Ấn Độ. Diwali mang đến cho chúng ta thông điệp sâu sắc: ánh sáng sẽ luôn chiến thắng bóng tối, sự hiểu biết sẽ vượt qua vô minh, và lòng nhân ái sẽ chiến thắng mọi chia rẽ. Trong kinh doanh và cuộc sống, tinh thần đó cũng chính là động lực giúp chúng ta kiên cường, trung thực và cùng nhau phát triển bền vững. Trong hơn hai thập kỷ qua, mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, từ giao lưu văn hoá, hợp tác giáo dục đến thương mại và đầu tư. Ngày nay, Ấn Độ là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, trong khi Việt Nam là điểm đến đầy tiềm năng cho doanh nghiệp Ấn Độ trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, công nghệ, năng lượng và giáo dục. Khi chúng ta cùng nhau thắp lên ngọn đèn Diya hôm nay, tôi tin rằng mỗi ngọn đèn là một biểu tượng của sự khởi đầu mới, của cơ hội, của lòng biết ơn và khát vọng phát triển. Ngọn đèn Diwali không chỉ thắp sáng đêm nay, mà còn thắp sáng con đường hợp tác Ấn – Việt trong tương lai. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan chính phủ Việt Nam, Lãnh sự quán Ấn Độ, các nhà tài trợ, doanh nghiệp và các thành viên INCHAM – những người đã và đang lan tỏa tinh thần ‘One Community – One Light’ ”./.