



Toàn cảnh INCHAM DIWALI GALA 2025 – LỄ HỘI ÁNH SÁNG: Tôn vinh văn hoá, kết nối cộng đồng, thắt chặt hữu nghị Ấn – Việt.

Đây là sự kiện thường niên diễn ra liên tiếp nhiều năm, dự kiến chào đón hơn 1.200 khách mời, bao gồm đại diện Chính phủ Việt Nam và Ấn Độ, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp song phương, hội viên INCHAM và bạn bè quốc tế. Đây là đêm hội văn hoá và kết nối doanh nghiệp lớn nhất trong năm của cộng đồng người Ấn Độ tại Việt Nam.



Là một trong những lễ hội thiêng liêng và quan trọng nhất của người Ấn Độ, Diwali tượng trưng cho ánh sáng chiến thắng bóng tối, điều thiện chiến thắng điều ác, và tri thức chiến thắng vô minh. Theo truyền thuyết, Diwali kỷ niệm ngày thần Rama trở về vương quốc Ayodhya sau 14 năm lưu đày.

Ông Jayprakash Shriram, Chủ tịch INCHAM Vietnam chia sẻ tại INCHAM DIWALI GALA 2025.

Sự kiện Diwali Gala không chỉ mang giá trị tinh thần, mà còn có ý nghĩa thúc đẩy ngoại giao nhân dân và hợp tác kinh tế song phương khi hiện nay theo Đại sứ quán Ấn Độ, quan hệ thương mại giữa Ấn Độ và Việt Nam đã vượt mốc 15 tỷ USD, với hợp tác mạnh mẽ trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, nông nghiệp, dược phẩm, công nghệ thông tin và năng lượng tái tạo.