Hy Lạp thúc đẩy hợp tác lao động với Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hy Lạp đã có cuộc gặp làm việc với Bộ trưởng Di trú và tị nạn Hy Lạp. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 2/7, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hy Lạp đã có cuộc gặp làm việc với Bộ trưởng Di trú và Tị nạn Hy Lạp Athanasios Plevris để trao đổi việc thúc đẩy hợp tác lao động giữa Hy Lạp với các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có cơ quan đại diện tại Athens.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, chào mừng các Đại sứ và đại diện các nước Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Indonesia đến thăm và làm việc tại Bộ Di trú và Tị nạn Hy Lạp, Bộ trưởng Plevris cho biết để đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động, hỗ trợ phát triển kinh tế đất nước, Hy Lạp mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác lao động với các nước ASEAN. Bộ trưởng Plevris nhấn mạnh việc sớm ký các thỏa thuận về hợp tác lao động sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi tốt hơn cho cả người lao động và chủ sử dụng lao động, đồng thời hỗ trợ kiểm soát vấn nạn di cư- hiện là một trong những ưu tiên triển khai của Chính phủ Hy Lạp, cũng như của Liên minh châu Âu (EU), khi Hiệp ước mới về di cư và tị nạn của EU bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương cho biết sau cuộc gặp với Bộ trưởng Di trú và Tị nạn Hy Lạp hồi tháng 3, Đại sứ quán Việt Nam đã trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan trong nước về những quan tâm của Hy Lạp trong hợp tác lao động với Việt Nam, mong hai bên sẽ tiếp tục trao đổi về vấn đề này trong thời gian tới và sớm đi đến việc ký kết thỏa thuận hợp tác lao động nhằm tạo thuận lợi cho việc đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Hy Lạp, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước ngày càng đi vào hiệu quả, thực chất.

Bộ trưởng Di trú và Tị nạn Hy Lạp Plevris đã nhất trí với đề xuất của Đại sứ Phạm Thị Thu Hương và giao các đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam cũng như các nước ASEAN trong thúc đẩy việc sớm ký các thỏa thuận về hợp tác lao động.

Theo số liệu thống kê của Bộ Di trú và Tị nạn của Hy Lạp hiện có khoảng 1.700 lao động Việt Nam trong diện cấp phép cư trú tại Hy Lạp./.