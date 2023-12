Huyện Thanh Trì đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP: Gia tăng giá trị cho sản phẩm

Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Thanh Trì tháng 12/2023.

Lợi thế lớn khi tham gia OCOP hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp An Phát (HTX An Phát - xóm 9, thôn 3, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì) đang có 30ha rau trồng theo tiêu chuẩn VietGAP và liên kết, bao tiêu sản phẩm cho hàng trăm hécta rau, củ, quả của các xã: Đặng Xá (Gia Lâm), Nam Phương Tiến (Chương Mỹ), Duyên Hà (Thanh Trì), Bắc Hồng (Đông Anh). Mỗi ngày, HTX này cung ứng cho thị trường khoảng 10 tấn rau, củ các loại; doanh thu đạt hơn 100 tỷ đồng/năm. "Năm 2019, chúng tôi đăng ký 7 sản phẩm tham gia chương trình OCOP, gồm: Su hào, bắp cải, súp lơ, rau muống, cà chua, giá đỗ và đậu phụ" - Giám đốc HTX An Phát Lưu Ngọc Nam chia sẻ.