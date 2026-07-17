Huy động tổng lực cho Chiến dịch 500 ngày đêm

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết: Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; là dịp để bày tỏ lòng tri ân sâu nặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Lâm Đồng, toàn tỉnh có 11 nghĩa trang cần lấy mẫu hài cốt với 4.845 phần mộ chưa xác định được thông tin; trong đó sẽ tiến hành lấy mẫu nhiều nhất tại nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận với 3.436 mẫu và nghĩa trang liệt sĩ Lâm Đồng với 651 mẫu.

Qua rà soát dữ liệu của các cơ quan chức năng, Lâm Đồng còn 3.422 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ; có 2.215 thân nhân liệt sĩ thuộc diện cần thu nhận mẫu ADN để phục vụ đối sánh. Đây là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi các lực lượng phải có sự tập trung và quyết tâm cao để hoàn thành toàn bộ công việc.

Ông Nguyễn Thanh Quảng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh khẳng định, xác định danh tính liệt sĩ là nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt thiêng liêng. Không chỉ lấy mẫu, toàn bộ quá trình từ khai quật, chụp ảnh, gắn mã định danh, số hóa thông tin, niêm phong, bảo quản đến bàn giao đều phải bảo đảm tuyệt đối chính xác… Vì vậy, kế hoạch triển khai được xây dựng và quán triệt chặt chẽ, công tác chuẩn bị phải hết sức chu đáo, từng phần mộ đều được khảo sát kỹ lưỡng, từng cán bộ tham gia lấy mẫu đều được lựa chọn và tập huấn bài bản trước khi thực hiện.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã thành lập 5 Tổ lấy mẫu chuyên trách gồm các lực lượng quân y, pháp y, công nghệ thông tin cùng các bộ phận bảo đảm hậu cần, an ninh, kỹ thuật… Những cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ đều được lựa chọn kỹ, có chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật cao. Toàn bộ quy trình từ khai quật, lấy mẫu, bảo quản, số hóa đến bàn giao đều được kiểm soát chặt chẽ. Mỗi thao tác đều phải đúng quy trình để không xảy ra nhầm lẫn giữa các mẫu phẩm.

Tính đến giữa tháng 7/2026, các tổ công tác đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt tại 9/11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Qua đó, lực lượng chức năng thu được 694 mẫu hài cốt từ 346 phần mộ và đang thực hiện các bước chuyên môn tiếp theo. Hiện các tổ tiếp tục lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng, sau đó sẽ triển khai lấy mẫu đối với 3.436 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận.

Song song với việc lấy mẫu hài cốt, Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đối với người cao tuổi, đau yếu hoặc đi lại khó khăn, lực lượng chức năng tổ chức các tổ lưu động đến tận nhà lấy mẫu hoặc bố trí phương tiện đưa đón. Việc thu nhận mẫu dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2026.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh khẳng định, với truyền thống cách mạng, tinh thần trách nhiệm cao và nghĩa tỉnh sâu nặng đối với các anh hùng liệt sĩ, tin rằng công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và bàn giao hài cốt liệt sĩ của tỉnh Lâm Đồng sẽ đạt kết quả tốt đẹp, đáp ứng sự mong đợi của Đảng, Nhà nước, thân nhân gia đình liệt sĩ và nhân dân./.