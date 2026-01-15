Huy động tối đa nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Chiều ngày 14/1, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc đã kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) đoạn qua tỉnh Hưng Yên và dự án tuyến đường Tân Phúc - Võng Phan.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc kiểm tra tiến độ thực hiện dự án tuyến đường cao tốc CT.08 đoạn qua xã Hồng Vũ. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Theo báo cáo, tuyến đường cao tốc CT.08 (đoạn qua tỉnh Thái Bình - Nam Định cũ) có chiều dài khoảng 33,3km, được khởi công tháng 5/2025, điểm đầu dự án tại xã Nghĩa Hưng (tỉnh Ninh Bình) và điểm cuối tại xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên). Hiện công tác giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp cơ bản hoàn thành, đạt 93,69%, tương ứng khoảng 31,2km/33,3km đã bàn giao cho doanh nghiệp dự án. Tuy nhiên, một số vị trí vẫn còn vướng mắc, chủ yếu liên quan đến đất chuyển đổi, đất khu dân cư và các trường hợp tranh chấp, chưa thống nhất phương án bồi thường.

Cùng với giải phóng mặt bằng tuyến chính, các địa phương cũng đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, xây dựng các khu tái định cư. Với 9 khu tái định cư tại 7 xã, tổng mức đầu tư hơn 372 tỷ đồng, đến nay đã có 5/9 khu đã được bàn giao mặt bằng và đang thi công, phấn đấu hoàn thành trước tháng 3/2026; 3 khu dự kiến khởi công trong tháng 1 và tháng 3/2026, hoàn thành trước tháng 5/2026; khu còn lại tại xã Tây Thái Ninh đang hoàn thiện các điều kiện để sớm khởi công.

Tuyến đường Tân Phúc - Võng Phan có chiều dài hơn 29 km được khởi công tháng 7/2024, đã giải phóng mặt bằng và bàn giao được 172,52/175,6ha, đạt 98,25% diện tích; hoàn thành di dời 100% số ngôi mộ. Dự án đang triển khai 6 mũi thi công, giá trị thực hiện đạt 1.677,61 tỷ đồng (82%). Lũy kế giải ngân đạt 2.512,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 88,5% kế hoạch. Tuy nhiên, công tác bồi thường tại một số khu dân cư trên địa bàn các xã Ân Thi, Hồng Quang, Đoàn Đào, Tiên Tiến, Tiên Hoa vẫn còn vướng mắc; đồng thời gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc làm việc với một số đơn vị, địa phương về tiến độ thực hiện dự án tuyến đường cao tốc CT.08. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Sau khi kiểm tra thực địa khu vực thi công các dự án và làm việc với các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc yêu cầu các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm các mốc tiến độ về thời gian và khối lượng theo kế hoạch đề ra.



Đối với các điểm vướng mắc về mặt bằng, ông Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị Ban Quản lý dự án và các địa phương liên quan khẩn trương rà soát, đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường, hoàn thiện thủ tục pháp lý, triển khai các khu tái định cư; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Các xã khẩn trương báo cáo khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất giải pháp tháo gỡ gửi UBND tỉnh.

Ông Phạm Quang Ngọc yêu cầu các sở, ngành và các địa phương liên quan xây dựng lộ trình, tiến độ triển khai cụ thể đối với nhà máy nước, bãi rác trong phạm vi dự án phải di dời, trong đó lưu ý địa phương cần khẩn trương hoàn tất thủ tục giao đất để doanh nghiệp triển khai dự án. Các địa phương căn cứ tình hình thực tế, rà soát quy hoạch, bố trí ngân sách xây dựng mới hoặc mở rộng khu nghĩa trang nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án, bảo đảm yêu cầu về vị trí và tính lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu, đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, cần được nhận diện cụ thể, rõ ràng, trên cơ sở nắm chắc các quy định, chính sách hiện hành để kịp thời báo cáo, đề xuất phương án tháo gỡ./.